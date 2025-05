Representantes da administração pública e privada se reúnem nesta quarta-feira (7) para debater o impacto da enchente que atingiu o Rio Grande do Sul há um ano. O encontro ocorre no Instituto Caldeira, hub de inovação na zona norte de Porto Alegre que também foi atingido pela cheia. A água chegou a 2 metros de altura no local e levou à suspensão das atividades por cerca de cinco meses.

O evento RS Mais Forte - Um Ano Após as Enchentes no RS tem o objetivo de buscar soluções para prevenção de cheias e apresentar projetos que já foram implementados desde a tragédia de maio de 2024. A expectativa da organização é de receber cerca de 500 pessoas , que serão divididas em diversas salas, com transmissões simultâneas do palco principal.

O encontro contará com a participação do governador Eduardo Leite e do prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo. Também estão confirmadas as presenças do secretário de Estado da Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, do secretário municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm, do presidente do Departamento Municipal de Água e Esgoto (Dmae), Bruno Vanuzzi, e de líderes empresariais.