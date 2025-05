Começa obra de recuperação de estragos causados pela enchente no trecho 1 da orla do Guaíba

Começou, nesta quinta-feira (22), a obra de recuperação dos estragos causados pela enchente no trecho 1 da orla do Guaíba, em Porto Alegre. A área, que foi completamente revitalizada em 2018, está sem banheiros e bares desde maio do ano passado.

Segundo a Secretaria Municipal do Meio Ambiente, Urbanismo e Sustentabilidade (Smamus), responsável pela tarefa, a obra no trecho 1 será feita em três etapas. A conclusão de todas elas está prevista para o primeiro semestre de 2026.

— A obra começa agora pois tínhamos outras prioridades: reconstruir escolas, hospitais e moradias. A reforma da Orla acabou acontecendo na sequência disso. Conseguimos evoluir em outras orlas, como no trecho 3 e no Lami, que estão em pleno vapor. Agora, temos condição de dar início neste primeiro trecho — disse o secretário da Smamus, Germano Bremm.

Ato contou com presença do prefeito de Porto Alegre, secretários, empresários e vereadores. Jefferson Botega / Agencia RBS

No ato que marcou o começo dos trabalhos, nesta manhã, estavam o prefeito Sebastião Melo, secretários, vereadores e empresários.

Após o evento, a reportagem de Zero Hora continuou no local por mais 30 minutos. Após este período, máquinas e um caminhão deixaram o local, permanecendo sete operários na obra. A prefeitura diz que a Ducatti Engenharia, empresa contratada para fazer o serviço, responde pelo cronograma. Procurada, a empresa diz que as máquinas servem "para fazer a demolição mais pesada inicialmente" e que a partir de agora vai seguir somente com a demolição manual.

Primeira fase

Para revitalizar todo o trecho, serão investidos R$ 12 milhões, vindos por meio de contrapartidas de empreendimentos imobiliários erguidos na cidade. A primeira etapa, que terá custo de R$ 1,8 milhão, virá da Cyrela Goldsztein.

Esta etapa abrange a reforma das duas áreas utilizadas por ambulantes que vendiam bebidas e alimentos. Também serão realizadas a demolição dos bares, vestiários e lojas e a construção de novo espaço para a Guarda Municipal. A previsão é de que isso fique pronto até o final do ano.

Segunda fase

A segunda fase começa em setembro com a reconstrução dos espaços dos bares e dos banheiros. As paredes internas receberão blocos de concreto mais resistentes aos impactos da água em comparação com a alvenaria convencional, novos revestimentos no piso e teto, além de melhorias nas esquadrias, instalações elétricas e climatização.

Essa fase está orçada em R$ 4 milhões. A estimativa da prefeitura é de que fique pronta no primeiro semestre de 2026.

Espaços dos bares começam a ser reformados em setembro. Jefferson Botega / Agencia RBS

Edemir Simonetti, dono do 360 Poa Gastrobar, aguarda para poder reabrir outro negócio que tinha na Orla, o Baruno:

— Seria excepcional que ficasse pronto antes do verão, quando temos bastante movimento. Sou meio desanimado com obra. Precisamos voltar a receber turistas.

Os vestiários foram reprojetados para aumentar o número de sanitários, tanto femininos quanto masculinos. Eles terão revestimento cerâmico nas paredes, novas esquadrias e portas e janelas de alumínio. Além disso, serão instaladas novas redes elétricas, sistemas de climatização e dispositivos de segurança antifurto.

Terceira fase

Por fim, a terceira parte prevê a construção de estruturas para reforçar a proteção contra enchentes, como gaiolas metálicas preenchidas com pedras nas áreas de deques de madeira. Taludes também serão recuperados e reforçados. O investimento é de R$ 6,1 milhões e as obras devem começar em novembro, se estendendo até o primeiro semestre de 2026.

Deques de madeiras e de metal serão reformados na terceira etapa da revitalização. Jefferson Botega / Agencia RBS

Deques de madeira e metálicos também passarão por processo completo de reforma, com limpeza, substituição de peças danificadas, tratamento e pintura, assim como os postes de iluminação ao longo do trecho. Também serão corrigidas erosões que surgiram junto aos deques ainda antes da enchente do ano passado.

A pracinha, academias e demais estruturas danificadas também serão recuperadas ou substituídas. A requalificação também prevê a retirada de ervas daninhas de toda a extensão do parque para o replantio de grama, paisagismo com mudas do viveiro municipal e a instalação de novas lixeiras e bancos de concreto.

Trecho 3