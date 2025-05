Churrascaria Santo Antônio: a casa mais antiga do Brasil e seu papel na cultura de Porto Alegre; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, a história da Churrascaria Santo Antônio, reconhecida como a mais antiga do Brasil, é contada por Jorge e Fabrício Aita, pai e filho, que representam a terceira e a quarta gerações à frente da casa. Fundado em 1934, o restaurante nasceu de um pequeno serviço de viandas no bairro Floresta e cresceu até se tornar um dos símbolos mais fortes da gastronomia de Porto Alegre.

O episódio resgata momentos marcantes da trajetória do Santo Antônio — como o primeiro churrasco público servido na Redenção, a transformação do restaurante em ponto de encontro afetivo para gerações de famílias gaúchas, e até histórias inusitadas, como a cirurgia de emergência feita por um cliente para salvar outro no meio do salão. A conversa também aborda como a casa equilibra tradição e inovação, os planos de expansão com novos produtos e formatos, e a importância do pertencimento, tanto para os clientes quanto para os funcionários — alguns com mais de 50 anos de casa.

