Câmara de Porto Alegre aprova reajuste de 4,83% para servidores da prefeitura

Salários do prefeito e da vice não serão contemplados no ajuste.

Segundo o projeto, o ajuste visa recompor as perdas inflacionárias de 2024. O aumento será pago em quatro parcelas , começando em setembro deste ano e se estendendo até abril de 2026.

Aposentados, beneficiários de pensão por morte e secretários municipais serão contemplados com o reajuste. Os salários do prefeito, da vice-prefeita e dos agentes comunitários de saúde e de combate a endemias não serão reajustados .

O texto aprovado pelos vereadores autoriza ainda o Executivo a abrir créditos adicionais no orçamento para atender às despesas decorrentes desta reposição inflacionária.

Abono em faltas da greve

Os municipários que aderiram à greve terão que compensar, até o final do ano, os dias não trabalhados. No caso dos servidores da área da educação, a compensação se dará através da extensão do calendário escolar de 2025, de forma equivalente aos dias de greve.