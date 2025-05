Biografia de Paulo Sant’Ana é tema do Perimetral Podcast; assista

No novo episódio do Perimetral Podcast, o jornalista Márcio Pinheiro e o empresário Fernando Ernesto Corrêa relembram a figura intensa, polêmica e genial de Paulo Sant’Ana — ícone da comunicação gaúcha e um dos cronistas mais marcantes da história do Rio Grande do Sul. Márcio é autor da recém-finalizada biografia Paulo Sant’Ana – Gênio Indomável, enquanto Fernando, amigo próximo do colunista, foi o responsável por idealizar o projeto editorial.

O episódio traz bastidores do livro, histórias pessoais e reflexões sobre o impacto que Sant’Ana teve no jornalismo, na televisão, no rádio e no imaginário dos porto-alegrenses. Com suas crônicas exageradas e memoráveis, ele transformou a forma como se lia jornal no Estado — e construiu um personagem tão fascinante quanto controverso. Uma conversa sobre memória, identidade, vaidade e o legado de um comunicador que, mesmo depois de partir, continua ocupando espaço no coração dos gaúchos.

O podcast é publicado toda sexta-feira no YouTube, no site e no aplicativo de GZH . Os episódios também estão disponíveis nas plataformas Spotify , Apple Podcasts , Amazon Music e SoundCloud .