Área de cooperativa na zona norte de Porto Alegre tem focos de incêndio há pelo menos cinco dias

Região convive com fumaça e com as chamas desde a última sexta-feira. Segundo a prefeitura da Capital, fogo só foi controlado na terça, mas o rescaldo ainda segue

21/05/2025 - 19h55min