Após ajudar atingidos pela enchente no RS, agência da ONU especializada em refugiados inaugura escritório em Porto Alegre 

Durante a enchente que devastou o Rio Grande do Sul em 2024, uma das organizações internacionais que se mobilizou para auxiliar os atingidos foi o Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados (Acnur). A instituição, ligada à Organização das Nações Unidas (ONU), mandou uma missão para ajudar, inicialmente, os refugiados que habitam o território gaúcho, mas acabou atuando em diversas frentes durante a tragédia. Para consolidar sua presença no Estado, reforçada pela atuação nos últimos meses, o Acnur inaugurou nesta segunda-feira (26) o primeiro escritório permanente em Porto Alegre.

— Temos uma atuação internacionalmente reconhecida na proteção aos refugiados que se deslocam, mas também é papel do Acnur ter uma resposta emergencial a crises humanitárias repentinas, como ocorreu no Rio Grande do Sul no ano passado — afirma o italiano Davide Torzilli, representante do órgão no Brasil desde janeiro de 2023, que esteve em Porto Alegre para a inauguração da representação.

O Acnur foi criado em 1950, com o objetivo principal de prestar auxílio aos cidadãos perseguidos e forçadamente deslocados de seus países após a Segunda Guerra Mundial. Sua atuação tem como base a Convenção das Nações Unidas Relativa ao Estatuto dos Refugiados, adotada em 1951 e que tem hoje cerca de 149 países signatários, incluindo o Brasil. As atividades da instituição se focam historicamente no auxílio internacional a refugiados, a cidadãos forçadamente deslocadas dentro de seu país, ou a apátridas, mas têm se voltado cada vez mais também a pessoas que são obrigadas a deixar suas casas em razão de tragédias climáticas.

Durante a tragédia climática que atingiu o Rio Grande do Sul em 2024, os servidores da instituição se valeram da experiência em locais em conflito para contribuir com a organização de abrigos emergenciais, inclusive com a doação de itens como colchões, mochilas, utensílios de higiene e até casas provisórias.

— Atualmente são cerca de 140 milhões de pessoas no mundo que são refugiadas por guerras ou perseguições políticas e sociais em seus países, mas o número de pessoas que foram obrigadas a se deslocar de suas casas em razão de tragédias climáticas nos últimos 10 anos já chega a 220 milhões. A gente não define essas pessoas tecnicamente como refugiados climáticos, por questões técnicas da legislação, mas é uma expressão que ajuda a entender a condição destes deslocados forçados, que também estão no nosso escopo de proteção — reforça Davide Torzilli.

Essa atuação ampliada da agência contribuiu para o Acnur estabelecer seu primeiro escritório em Porto Alegre. A unidade na Capital será apenas a sétima da agência no Brasil, que também tem representações em Brasília (DF), São Paulo (SP), Manaus (AM), Boa Vista (RR), Pacaraima (RR) e Belém (PA).

O escritório do Acnur na Capital abrirá de segunda a sexta-feira, sendo localizado no sexto andar do prédio do Ministério Público Estadual, na Avenida Coronel Aparício Borges, 1.817, bairro Partenon. Serão quatro servidores atuando no local — a mineira Pollyana Lima será a coordenadora da unidade.

Empregabilidade e integração

Faz parte do processo de acolhimento de refugiados e imigrantes forçadamente deslocados a sua posterior integração na sociedade que os recebe. Um dos principais meios para alcançar este objetivo é garantir que os cidadãos acolhidos tenham boas condições de empregabilidade.

Por isso, além do atendimento regular para regularização de documentos e status migratório, outro foco de atuação do escritório do Acnur em Porto Alegre será o de auxiliar na contratação dos refugiados e imigrantes forçados que estão no Estado.

Na terça-feira (26), a agência assina um memorando com a Fundação Gaúcha do Trabalho e Ação Social (FGTAS), a fim de estabelecer uma cooperação institucional para fomentar a contratação destes cidadãos no Estado.

— A integração econômica e social dos refugiados e imigrantes forçados aqui no Rio Grande do Sul vai ser uma prioridade deste escritório. O Rio Grande do Sul é o terceiro Estado brasileiro que mais recebe venezuelanos através da interiorização na Operação Acolhida, e, ao mesmo tempo que esses refugiados precisam de empregos, o Estado também tem uma demanda crescente por mão de obra — ressalta Torzilli.

Torzilli é o chefe do Acnur no Brasil desde janeiro de 2023. André Ávila / Agencia RBS

Para reforçar esse movimento de integração, deve ser anunciado no segundo semestre um conjunto de companhias gaúchas que integrarão a plataforma Empresas com Refugiados do Acnur, que hoje conta com cerca de 140 companhias no Brasil. Estas empresas têm programas especiais de contratação de refugiados e imigrantes forçados, e sua participação é fundamental para a integração socioeconômica destes cidadãos.

— A lei brasileira é uma das mais progressistas do mundo no que diz respeito aos direitos dos refugiados. Mesmo os solicitantes de refúgio, a partir do momento em que fazem essa solicitação, já passam a ter praticamente todos os mesmos direitos do que os brasileiros, podendo trabalhar legalmente no país, e também acessar os sistemas públicos de saúde e educação, por exemplo — destaca o representante do Acnur no Brasil.

Cortes de Trump impactam agência

Um fator que vem dificultando a atuação global do Acnur nos últimos meses é o corte, por parte do governo de Donald Trump, de financiamento a agências ligadas à ONU. Os Estados Unidos são os principais financiadores destas organizações, mas Trump se notabilizou desde seu primeiro mandato como um opositor ao sistema das Nações Unidas.