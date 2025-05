Ao apresentar balanço, Melo cobra Estado e União por obras contra cheias: "governos regional e federal têm corresponsabilidade"

Melo apresentou o balanço no Museu de Arte do Paço Municipal. Alex Rocha / PMPA

A prefeitura de Porto Alegre apresentou, nesta sexta-feira (2), o balanço de ações de reconstrução de um ano da enchente de maio de 2024. Com 30% do território atingido, foram 160 mil pessoas afetadas e 93 mil residências atingidas. A projeção é que 9.615 residências foram consideradas totalmente inabitáveis e outas 1.166 parcialmente inabitáveis.

Ao fim da apresentação, também foi sancionada a lei que define o 3 de maio como Dia da Superação e da Solidariedade.

Conforme a prefeitura, atualmente existem 3,4 mil benefícios ativos do programa Estadia Solidária, que fornece R$ 1 mil por mês por até um ano para a família atingida. Sobre as moradias definitivas, a Capital possui dois empreendimentos do Minha Casa, Minha Vida contratados, um na Estrada João de Oliveira Remião, com 523 unidades, e outro na Rua dos Maias, com 768. Também existem outros três empreendimentos sob contratação.

Obras em diques e sistema de proteção contra cheias

A prefeitura estima que o dique da Fiergs está com 95% de conclusão e deve ser concluído no início de junho. Já o dique do Sarandi foi dividido em três fases, sendo que a primeira de 1,1 quilômetro entre a Freeway e a Casa de Bombas 10 está concluída.

A fase 2 está parada por decisão judicial, pela necessidade de acolher 57 famílias, enquanto a terceira etapa tem dois quilômetros de extensão e não foi iniciada pela necessidade de acolher 500 famílias.

Ainda neste mês de maio, deve iniciar a obra de construção de um muro para proteção da Vila da Asa Branca. Já o dique do bairro Anchieta, responsável pela proteção da Vila Dique, Severo Dullius e também aeroporto está com o projeto pronto, aguardando o acolhimento de 424 famílias para início das obras.

O prefeito Sebastião Melo, no entanto, cobrou também uma proteção em outras áreas das bacias hidrográficas da Região Metropolitana.

— Você tem que fazer as obras que competem a Porto Alegre, mas os governos regional e federal têm corresponsabilidade, porque as chuvas, as águas que entraram em Porto Alegre não caíram em Porto Alegre, vieram de outras regiões, de rios que são abastecidos por vários afluentes, então (é necessário) desassoreamento, bacias de contenção, barramento. Tudo isso faz parte de uma governança maior — afirmou Melo.

O diretor-geral do Dmae, Bruno Vanuzzi, acrescentou que ainda serão investidos R$ 2,5 bilhões de empréstimo para obras de micro e macrodrenagem.

— Nosso sistema foi projetado em 1968, com quase 60 anos, com outra realidade, outro território urbano, impermeabilização menor, já que quase não se usava asfalto — disse o Vanuzzi.

Já no curto e médio prazo, a prefeitura afirma que as 23 casas de bombas estão em operação, sendo 18 com geradores. E também que foi concluído o fechamento de três comportas e contratadas empresas para fechar outras três até o fim do ano.

Semana oficial

A Semana da Superação e da Solidariedade segue até 10 de maio, incluindo uma programação diversificada com exposição fotográfica, homenagens a voluntários e debates sobre resiliência urbana e prestação de contas das ações realizadas.