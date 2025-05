Aniversário do Estado de Israel é celebrado em evento no Bom Fim

Evento contou com diversos expositores. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A comunidade judaica gaúcha se reuniu neste domingo (25) em Porto Alegre para celebrar os 77 anos da criação do Estado de Israel. Apesar do nome, a 38ª Festa na Rua, tradicionalmente realizada na rua João Telles, ocorreu dentro da Hebraica, bairro Bom Fim, devido à previsão do tempo que indicava a possibilidade de chuva para o final de semana.

O evento gratuito e aberto ao público é promovido pela Organização Sionista do Rio Grande do Sul, com apoio da Federação Israelita do Rio Grande do Sul (FIRS), instituições comunitárias e lideranças judaicas da Capital.

— Trazer para o clube é sempre uma opção, considerando o tempo. Já tiveram outros anos que a gente teve que fazer essa mudança. A ideia é sempre a gente estar na rua, para estar mais aberto, acessível, mas as portas da Hebraica são abertas para todo mundo aqui. Manter esse dia tão especial, que é não só para a comunidade judaica, mas para toda a comunidade em geral, homenageando Israel, celebrando Israel, toda a cultura judaica — comenta Daniela Russowsky Raad, presidente da FIRS.

O público era composto, principalmente, por famílias — dos mais jovens aos mais velhos. Entre as que circularam pela Hebraica ao longo da manhã de domingo, estava a família de Cássio Grinberg, 52 anos. Ele compareceu ao evento junto da esposa Andreia e dos filhos gêmeos, Benjamin e Gabriela, 10 anos.

— Não é a minha primeira vez, já vim em outras edições, com eles menores até. É um evento muito bacana, porque, especialmente neste momento um pouco mais tenso para a comunidade judaica, traz um pouco de leveza, de alegria, de energia positiva, de soma de pessoas, de comunidade, que sempre é bom — conta Grinberg.

Comidas, livros, decorações e mais

Com a mudança de local, as bancas foram instaladas ao longo dos corredores do prédio e até mesmo no auditório, onde também foram realizadas apresentações artísticas. Quem andava no espaço encontrava diversas opções de alimentos, livros, decoração e itens religiosos da cultura judaica.

Dentre as opções de alimentos típicos à venda estava o sanduíche de falafel, que foi produzido pelo movimento juvenil judaico, Habonim Dror. Uniformizados e com toucas e luvas, os jovens se revezavam para servir e vender o alimento feito à base de grão de bico.

Conforme Estella Tischler, 17 anos, e Leonardo Osório, 16, o grupo se reuniu ao longo de uma semana para preparar os insumos:

— Tem muita coisa pra fazer no processo. É muita base de grão de bico. Tem que lavar o grão, cozinhar, moer. Tem muita coisa pra fazer. E tudo é a gente que faz. O falafel, o hummus, os legumes cortados — explica Estella.

Osório acrescenta que a produção do sanduíche de falafel é tradicional do movimento e que é um conhecimento passado de geração em geração.

Além das bancas com opções gastronômicas, uma em especial estava chamando a atenção no local. Para fortalecer a adoção da sigla no nome, a União Israelita de Porto Alegre (UIPA) estava convidando os participantes para “expressar seu judaísmo” e concorrer a um mimo.

A brincadeira consistia em gritar em um microfone a sigla UIPA e ver quantos decibéis conseguia alcançar. O desafio atraiu diversas crianças que se revezavam em busca de atingir o registro mais alto do dia.

— Vou te dizer que eu acho que superou as expectativas. Porque existem muitas barracas e parece que é ali que está sendo o ponto focal. Isso é resultado do trabalho de todo mundo, de toda a coletividade — revela o diretor de marketing da UIPA, Marcos Eizerik.

União de culturas

Para reforçar a visão de inclusão e diálogo, o evento também contou com a participação de outras iniciativas culturais e beneficentes. Além das entidades judaicas, também estiveram no local o coletivo "As Temperadas(os)", que promove o afroempreendedorismo e valoriza a cultura afro-brasileira, e o projeto "Anjas de Batom", que atua na arrecadação de recursos para causas sociais, como a realização de festas de 15 anos para meninas em situação de vulnerabilidade.

Peças de vestuário da cultura afro também estavam a venda no evento. Jonathan Heckler / Agencia RBS

— A gente está aqui pra abraçar a causa deles. Sabemos quais são as dores das pessoas que tiveram que sair dos seus lugares ou, então, que foram sequestradas dos seus lares. Estamos aqui para apoiar. Todos somos seres humanos e merecemos acolhimento — comenta Silvana Cardoso, do Tempero da Preta e coordenadora do coletivo.

As bancas foram instaladas ao lado do palco onde aconteceram apresentações musicais, de dança e capoeira. Foram expostos produtos de vestuário, acessórios, bazar, como toalhas de mesa de crochê, bonecas de madeira, doces e acarajé.

Guerra em Israel

Apesar do clima leve e alegre do local, o evento também deixava evidente a atual situação de Israel que segue em guerra contra o Hamas. Na entrada da Hebraica estavam cartazes com o rosto e nome das 58 pessoas israelenses sequestradas que seguem longe dos seus lares.

Fotos dos 58 israelenses sequestrados estavam espalhadas ao longo de seis mesas. Jonathan Heckler / Agencia RBS

A mensagem seguia entre os participantes do evento. Para relembrar a situação, Daniela vestia uma camiseta preta com o texto em hebraico escrito em vermelho: “Traga-os de volta para casa”.