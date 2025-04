Vereadora propõe incluir Dia dos Legendários no calendário oficial de Porto Alegre

Está tramitando na Câmara Municipal e um projeto de lei que inclui o Dia Municipal dos Legendários no calendário oficial de datas comemorativas de Porto Alegre . A proposta foi protocolada no mês passado pela vereadora Fernanda Barth (PL) .

Conforme o texto, a efeméride seria celebrada anualmente no dia 5 de abril com o objetivo de "promover a reflexão e a conscientização sobre a importância do fortalecimento dos valores familiares, da fé, da liderança e do compromisso comunitário", além de incentivar a transformação pessoal dos homens.