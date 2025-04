Uso da IA em diversas áreas e palestras com head do WhatsApp e fundador do Orkut: os destaques do primeiro dia de South Summit

Começou mais uma edição do South Summit Brazil. Pela quarta vez, Porto Alegre sedia um dos maiores eventos de inovação e tecnologia do mundo. As primeiras 12 horas de programação tiveram grande público, tempo bom na Capital — apesar de certa nebulosidade pela manhã — e, claro, muitas conversas sobre inteligência artificial (IA).

O assunto esteve em destaque na competição de startups, na fala de um dos principais speakers, o líder do WhatsApp para a América Latina, Guilherme Horn, e em um robô que interagia com os visitantes e chamou atenção.

— É um robô humanoide que os alunos utilizam em sala de aula para a programação em IA e experimentos em robótica — disse Marina Alano, community manager da Faculdade de Informática e Administração Paulista (Fiap), responsável pelo equipamento.

O dia ainda teve debate sobre o papel das redes sociais e práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança).

Abertura oficial

Noite teve abertura oficial, com presença do governador do RS, Eduardo Leite (de boné), e da presidente do South Summit, María Benjumea (casaco vermelho). Duda Fortes / Agencia RBS

O ato de abertura oficial da edição aconteceu no fim da tarde, no Arena Stage, com presença de autoridades, do presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, e da fundadora e presidente do South Summit, María Benjumea.

— Há 10 meses, em nosso querido Cais, a água chegava a 2m50cm; hoje, nos recebe mais espetacular do que nunca. O lema do South Summit Brazil 2025, "Beyond Resilience", representa como nos recuperamos e nos fortalecemos após a adversidade — destacou Benjumea.

Hopf reafirmou o papel da programação para o desenvolvimento:

— O que construímos aqui é para deixar de legado para sociedade gaúcha, brasileira e latino-americana. O que não vai faltar nesses três dias é conteúdo e conexões.

O governador do RS, Eduardo Leite, falou sobre a necessidade de um plano inovador para o futuro do Estado:

— As mudanças climáticas são uma realidade. O Rio Grande do Sul tem convivido entre os Estados do Brasil com os maiores desafios devido ao clima, com chuvas em excesso e escassez hídrica, afetando nossa produção primária. A resposta precisa ser inovadora ou não teremos condições de sustentar os efeitos.

Speakers

"Redes sociais não são mais o que deveriam ser"

Uma das palestras mais aguardadas desta edição aconteceu no começo da noite desta segunda. O desenvolvedor turco Orkut Büyükkökten falou sobre as redes sociais, que, segundo ele, "não são mais o que deveriam ser", porque não geram conexões reais e estão focadas na construção de popularidade. Orkut foi o fundador da rede social que levou seu nome e teve grande popularidade no Brasil na primeira década dos anos 2000.

"Brasil vai ter destaque"

Guilherme Horn lidera o WhatsApp na América Latina, Índia e Indonésia. Duda Fortes / Agencia RBS

Outro destaque na programação do evento, o líder do Whatsapp na América Latina, Índia e Indonésia, Guilherme Horn, ressaltou o papel do aplicativo no acesso a negócios online.

— Todas as empresas hoje usam o WhatsApp, em alguma funcionalidade. Empresas grandes e pequenas, são várias os casos em que a plataforma é a única ferramenta — avaliou Guilherme Horn, no palco The Next Big Thing.

Horn ainda enfatizou a revolução relacionada à inteligência artificial e apostou em um papel relevante do Brasil neste contexto:

— Acreditamos que o WhatsApp vai ter um papel muito fundamental nessa mudança toda, e o Brasil vai ter um destaque muito grande.

Entretenimento e sustentabilidade

Palco The Next Big Thing nesta quarta-feira. Duda Fortes / Agencia RBS

O palco The Next Big Thing recebeu, na tarde desta quarta, um painel sobre entretenimento com propósito. Mediado por Rafael Lemos, CEO da Uhuu.com, plataforma de gestão de ingressos e experiências, a conversa contou com participação da diretora-executiva de Marketing do Grupo RBS e head do Planeta Atlântida, Caroline Torma, e a CMO da Lojas Renner S.A, Renata Altenfelder.

O evento mostrou como marcas gaúchas fazem para levar as práticas ESG (sigla em inglês para ambiental, social e governança) ao entendimento do público. Torma destacou o exemplo do Planeta Atlântida, festival de música que atravessa gerações e que passa a incorporar cada vez mais práticas sustentáveis:

— Uma marca não chega a 30 anos por acaso. Evoluímos com nosso público para quem o tema ESG vem ganhando cada vez mais relevância.

Competição de startups começa

O começo de uma edição do South Summit marca também a largada de mais uma competição de startups. Cinquenta finalistas se apresentam nos chamados pitches, exposições curtas do negócio, diante de jurados.

Sustentabilidade e Tecnologia Climática é uma das categorias da competição de startups. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As inscritas foram divididas em cinco categorias. Na divisão Sustentabilidade e Tecnologia Climática, uma startup gaúcha apresentou solução para um problema enfrentado por Porto Alegre durante a enchente de maio de 2024: a medição do nível do Guaíba. A TideSat desenvolveu uma forma de medir a profundidade sem a necessidade de uma régua em contato com a água.

A categoria trouxe ainda inovações no tratamento de água, no combate a incêndios florestais e no cuidado com a saúde das plantas (o que pode reduzir o uso de fertilizantes químicos na produção agrícola).

Em outra disputa, startups apresentaram soluções focadas na Indústria 5.0, com destaque para o uso de inteligência artificial para maior produtividade. Mas também há negócios que usam tecnologia para evitar acidentes na produção e até invasões e irregularidades nas empresas.

Startups têm poucos minutos para apresentar seus negócios a jurados, nos chamados pitches. Duda Fortes / Agencia RBS

Na sexta-feira (11), as startups vencedoras serão premiadas em cinco categorias: Destaque; Mais Escalável; Mais Sustentável; Mais Inovadora; e Melhor Time.

Gastronomia gaúcha a bordo

Atracado no Cais Mauá, o Viva o RS Boat recebe os visitantes com comida e bebida locais. Os chefs Rodrigo Bellora e Ricardo Dornelles preparam, dentro do barco, petiscos criados a partir de expedições gastronômicas pelo Rio Grande do Sul.

— Fazemos isso trazendo inovação, usando ingredientes tradicionais de um jeito diferente — conta Rodrigo.

