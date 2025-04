Movimento na Estação Aeroporto, no começo desta quinta-feira (17); local será um dos afetados pelo esquema das obras. Kathlyn Moreira / Agência RBS

As obras de recuperação dos trilhos da Trensurb afetarão o funcionamento neste feriadão de Páscoa e Tiradentes. Para realizar os trabalhos, as estações Canoas, Fátima, Niterói, Anchieta, Aeroporto, Farrapos, São Pedro, Rodoviária e Mercado terão operação diferenciada nesses três dias. Para o Gre-Nal 447, que ocorre no sábado (19), na Arena, às 21h, haverá um esquema especial de transporte.

No sábado, ao final do jogo, a Trensurb disponibilizará ônibus, conforme demanda, transportando os torcedores da Estação Anchieta direto até Mathias Velho, das 23h30min até 00h15min. A operação do trem na Estação Mathias será reaberta excepcionalmente à meia-noite e permanecerá em funcionamento até 00h30min, com o objetivo de atender os passageiros provenientes dos ônibus vindos da Anchieta.

No restante do final de semana e feriado, a Trensurb oferecerá ônibus com embarque e desembarque em todas estações compreendidas no trecho entre Mathias Velho e Mercado.

De acordo com a empresa, a execução de obras no feriadão impacta menos os usuários. As equipes trabalharão na ponte ferroviária sobre o Rio Gravataí, que fica entre as estações Anchieta e Niterói, com extensão de aproximadamente um quilômetro.

A Trensurb projeta concluir a obra no próximo feriado prolongado. Atualmente, o trem trafega a 70 km/h neste trecho, sendo que a velocidade de projeto é de 90 km/h.

Para reconstrução desta parte da via, estão programados corte e remoção dos trilhos, remontagem, disposição de pedra britada e correção geométrica.

Entenda as mudanças no feriado

Com o prosseguimento das obras, a operação passa por alterações, com o uso da tabela horária de domingos e feriados no período que vai desde sexta-feira (18) até a próxima segunda-feira (21), com intervalos de 20 minutos entre viagens.

Sexta-feira Santa (18)

Os trens irão operar em toda a linha , entre as estações Mercado e Novo Hamburgo, das 5h às 20h .

, entre as estações Mercado e Novo Hamburgo, das . Das 20h às 23h, operam entre Mathias Velho e Novo Hamburgo, com serviço de ônibus completando o trajeto entre a Mathias e a Estação Mercado.

Sábado (19), domingo de Páscoa (20) e feriado de Tiradentes (21)