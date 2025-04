A montagem da estrutura começou na segunda-feira (7) e, neste domingo (13), ocorre a instalação das bancas. Adriana Corrêa / PMPA / Divulgação

A estrutura montada no Largo Jornalista Glênio Peres, próximo ao Mercado Público, confirma: Porto Alegre já está em clima de Páscoa. A tradicional Feira do Peixe, parte do calendário pascal da Capital, começa nesta segunda-feira (14). A 245ª edição do evento, que contará com mais de 40 bancas, vai até a Sexta-Feira Santa (18).

O espaço funcionará na segunda, na terça (15) e na quarta-feira (16), das 8h às 22h; quinta-feira (17), das 8h à 0h; e sexta-feira, das 8h às 13h.

Ao total, a feira contará com 47 bancas distribuídas entre 100 famílias de pescadores, que vão comercializar peixes frescos, resfriados e congelados. Além disso, haverá iscas e bolinhos fritos prontos para o consumo e, é claro, a tradicional tainha assada na taquara.

No ano passado, as vendas do evento chegaram a 490 toneladas de pescados, com uma estimativa de 500 mil visitantes. Para 2025, a expectativa é de que os números se mantenham ou sejam maiores. A feira deve receber moradores da Capital e de outros municípios da Região Metropolitana.

Haverá também estruturas montadas em outros bairros de Porto Alegre. A feira da Restinga será instalada na Esplanada, e a feira do Extremo Sul, na Praça Inácio Antônio da Silva, no bairro Belém Novo. Nesses locais, as bancas funcionarão na quarta e na quinta-feira, das 8h às 19h, e na sexta-feira, das 8h às 13h.