Startups na final, sustentabilidade em empresas e desafios do RS: os destaques do segundo dia de South Summit

— Encontrei alguns desenvolvedores aqui, e tivemos uma troca muito legal. Também fui a algumas palestras, e é muito divertido aprender, absorver bastante informações importantes.

A fala do desenvolvedor de software Victor Madrid, 21 anos, resume uma das maiores potencialidades do South Summit Brazil, cuja quarta edição teve nesta quinta-feira (10) seu segundo dia.

Madrid atua na startup Vease, que usa inteligência artificial para personalizar assistentes virtuais de empresas, e, além do aprendizado, buscava contato com potenciais clientes e investidores. Ele era um entre os muitos empresários e estudantes e demais interessados no meio da inovação e da tecnologia que circulavam pelo Cais Mauá.

Além das oportunidades de networking, palestras e painéis, o South Summit teve nesta quinta a definição das finalistas na competição de startups, a premiação do HackaTchê Business — concurso em que estudantes do Ensino Médio na rede estadual apresentam soluções inovadoras.

Startups finalistas

Startups tiveram pitch final nesta quinta. Anderson Aires / Agencia RBS

As 10 empresas finalistas da competição de startups do South Summit Brazil 2025 foram conhecidas no início da tarde desta quinta-feira. O top 10 é formado pelas duas vencedoras de cada uma das cinco grandes categorias da batalha: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Metade das finalistas é brasileira. Duas delas são gaúchas. Veja a lista aqui.

Ainda na tarde desta quinta, as 10 finalistas participaram de um pitch final. Na sexta-feira (11), durante a cerimônia de encerramento do evento, serão divulgadas as grandes vencedoras em cinco categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global.

Hackatchê

Projeto vencedor é de São Miguel das Missões. Duda Fortes / Agencia RBS

O projeto +Presença, criado por alunos da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, foi o grande vencedor da edição deste ano do HackaTchê Business. O anúncio dos vencedores ocorreu na tarde desta quinta-feira, no South Summit.

Trata-se de um projeto de site e aplicativo que tem como objetivo evitar a evasão escolar. A proposta apresenta uma trilha das atividades dos alunos na escola, permitindo maior acompanhamento, integração e proximidade de pais, responsáveis, professores e gestores escolares. Conheça aqui as demais premiadas.

Iniciado em 2022, junto com o primeiro South Summit Brazil, o HackaTchê Business é voltado para os estudantes do Ensino Médio da rede estadual, tendo o objetivo de incentivar projetos inovadores nas escolas.

Impacta RS

Um ato no espaço que o governo estadual mantém no South Summit marcou nesta quinta o lançamento do Impacta RS, um novo programa de apoio e financiamento a negócios que têm como foco a reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de maio passado. A iniciativa surge de uma parceria entre a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT-RS), a Coalizão pelo Impacto, o fundo filantrópico Regenera RS e o Banrisul.

O programa vai disponibilizar linhas de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e voltada ao financiamento da ciência e tecnologia no país. O edital completo do programa, assim como a abertura das inscrições, deve ocorrer ainda dentro do primeiro semestre deste ano. Empresas de diferentes portes, setores e áreas de atuação poderão participar.

Ser sustentável é lucrativo?

Painel aconteceu pela manhã. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Um painel realizado na manhã desta quinta buscou demonstrar como as empresas estão transformando a sustentabilidade em lucro.

— Uma organização tem diversas oportunidades de redução de custos e de emissões a partir da própria operação. A gente identifica quais são essas lacunas e oportunidades e passamos a desenvolver projetos que possam vir a, pelo menos, neutralizar as emissões das atividades da empresa ou até mesmo a gerar créditos, sejam eles de carbono ou de plástico, por exemplo — exemplificou a fundadora e CEO da OMA Ativos Ambientais, Juliana Rolla De Leo.

Além de Juliana, o painel contou com a participação do CEO da Junior Achievement Brasil, Alexandre Mutran, e do CEO da Prospera, Marcelo Freitas, com mediação do cofundador e CEO da Greener, Claudio Olimpio.

Desafios para o RS

O painel que fechou a programação do palco Arena, o principal do South Summit, nesta quinta, discutiu os desafios para o desenvolvimento do RS. Os debatedores — o empresário Jorge Gerdau Johannpeter, o economista Aod Cunha e o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul), Antônio da Luz —, mediados pelo professor Jorge Audy, apontaram que o Estado precisa priorizar educação e irrigação, além de infraestrutura logística.

Porto Alegre virtual

Uma atração interativa chamou a atenção dos visitantes do South Summit. Trata-se de um protótipo de mapa interativo 4D, que usa realidade virtual para colocar o usuário dentro de pontos turísticos de Porto Alegre. Com imagens de alta resolução, é possível, por exemplo, entrar no Theatro São Pedro e fazer um passeio cheio de informações.

Criação é de startup porto-alegrense. Duda Fortes / Agencia RBS

Conversas cruzadas

A edição desta quinta do programa Conversas Cruzadas foi transmitida de dentro do South Summit. O tema foi inovação na prevenção de desastres climáticos. Assista abaixo:

