South Summit: “O Brasil vai ter um destaque muito grande”, aposta líder do Whatsapp sobre avanços da IA

Papo com Guilherme Horn foi conduzido por Verônica Serra, cofundadora da Innova Capital. Duda Fortes / Agencia RBS

Líder do Whatsapp na América Latina, Índia e Indonésia, Guilherme Horn subiu ao palco do South Summit Brazil nesta quarta-feira (9) para dividir sua história no ambiente empreendedor. Apostador na tecnologia antes mesmo de virar “hit”, Horn destacou que os percalços do trajeto são fundamentais para apostar em novas ideias.

Depois de 20 anos vivendo de seus próprios negócios e de passagens por outras empresas, veio o convite da Meta, dona de gigantes como Facebook e Whatsapp. O alcance das plataformas, diz, inaugurou uma democratização do acesso aos negócios online. O papo no palco The Next Big Thing foi conduzido pela investidora em tecnologia e cofundadora da gestora de investimentos Innova Capital Verônica Serra.

Enquanto os benefícios são infinitos, os desafios das transações digitais têm peso igualmente importante. Segundo Horn, o WhatsApp é um produto que consegue transcender barreiras geográficas e sociais, o que revolucionou o comportamento das pessoas

Todas as empresas hoje usam o WhatsApp, em alguma funcionalidade. Empresas grandes e pequenas, são várias os casos em que a plataforma é a única ferramenta. GUILHERME HORN Líder do Whatsapp na América Latina, Índia e Indonésia

Da mesma forma que cresce o uso, as pessoas esperam das empresas a mesma forma de comunicação e relacionamento. O app, diz Horn, gera confiança porque traz proximidade e rapidez de contato. Isso garante grande oportunidade, mas também um desafio para que as companhias conheçam a plataforma e saibam utilizar a tecnologia de maneira eficiente.

Os produtos da plataforma, atualmente, estão divididos em três linhas de negócios, o Messenger, o Whatsapp Business e a API, plataforma de negócios usada por startups.

O braço de pagamentos do Whatsapp é a única plataforma que não é global e funciona de forma regionalizada por depender de regulamentação local. O Brasil tem sido um grande parceiro neste sentido, avalia Horn, pela abertura às iniciativas de inovação.

— Temos um Banco Central que enxerga a funcionalidade da tecnologia. No Brasil, eles escolheram este caminho e isso é muito bom para o mercado. O Banco Central é extremamente aberto a ideias inovadoras — disse o gestor.

Na avaliação do gestor, o impacto da Inteligência Artificial (IA) ainda vai ser muito grande na vida das pessoas. E com grande espaço para quem souber usá-la.

Acreditamos que o WhatsApp vai ter um papel muito fundamental nessa mudança toda, e o Brasil vai ter um destaque muito grande.

Sobre o uso expressivo dos aplicativos de mensagens nos países que atende, ao contrário de potências como Estados Unidos, Horn avalia que o movimento é cultural.

Painel lotou a plateia do espaço The Next Big Thing. Duda Fortes / Agencia RBS

Empreender e extrair aprendizados

O gestor do WhatsApp também dividiu com a plateia a sua trajetória empreendedora. Falou sobre a decisão de primeiro empreender para depois “trabalhar para alguém”. O caminho inverso ao de muitos empreendedores, o de voltar para o mundo corporativo, teve a ver com uma decisão pessoal de dosar o peso o trabalho.

Horn diz que as empresas que não deram certo o ajudaram a crescer:

— Hoje, falar dos fracassos é muito legal. Mas quando acontecem, é muito doloroso. Extrair aprendizado na hora é difícil, mas anos depois é valioso.

A programação do South Summit vai até sexta-feira, nos armazéns do Cais Mauá, em Porto Alegre.