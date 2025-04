South Summit impulsiona setor hoteleiro de Porto Alegre; ocupação de leitos fica acima de 90%

Visitantes terão a oportunidade de apreciar o pôr-do-sol na Orla. Marco Favero / Agencia RBS

A presença de grandes nomes da inovação e da tecnologia mundial no South Summit transforma Porto Alegre em um polo de discussões sobre empreendedorismo, inteligência artificial e tendências para o futuro. Mas não são apenas os participantes do evento que saem ganhando com essa imersão em conhecimento e networking.

Os setores de hospedagem e alimentação também comemoram o impacto positivo da chegada de milhares de visitantes à capital gaúcha. Além de acompanhar os debates e conhecer as novidades do mercado, quem vem ao South Summit busca experiências culturais e gastronômicas.

De acordo com a seccional gaúcha da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-RS), estabelecimentos do 4º Distrito, Moinhos de Vento e Cidade Baixa registram um expressivo crescimento no movimento. Alguns chegam a faturar, em apenas três dias, o equivalente a um mês inteiro de vendas.

A presidente da Abrasel-RS, Maria Fernanda Tartoni, destaca que essa movimentação atinge também empreendimentos localizados em outros pontos da cidade pela curiosidade dos visitantes em desvendar os diferentes sabores oferecidos pela Capital.

— O South Summit projeta Porto Alegre para o mundo. Nossa gastronomia é fantástica, com diversidade, capricho e bom atendimento — afirma Maria Fernanda.

Porto Alegre conta com restaurantes de vários estilos. Anahís Vargas / Agencia RBS

Ocupação de leitos fica acima de 90%

Na hotelaria, a demanda impulsionada pelo South Summit é ainda mais explícita. Na edição de 2024, a taxa média de ocupação dos hotéis da cidade foi de 90,35%, chegando a 93% no primeiro dia de programação, de acordo com dados do Sindicato de Hospedagem e Alimentação de Porto Alegre e Região (Sindha).

A diretora-executiva da entidade, Rosecler Heineck, aponta que o South Summit representa média de 58% dos apartamentos ocupados nesta época do ano. Para o presidente, Paulo Geremia, o evento agrega ganhos para a imagem de Porto Alegre em geral.