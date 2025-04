South Summit Brazil define as 10 finalistas da competição de startups

Agora, as 10 finalistas vão participar de um pitch final. Anderson Aires / Agencia RBS

As 10 empresas finalistas da competição de startups do South Summit Brazil 2025 foram conhecidas no início da tarde desta quinta-feira (10) em um evento na arena The Next Big Thing, no Cais Mauá, palco da primeira fase da disputa.

O Top 10 é formado pelas duas vencedoras de cada uma das cinco grandes categorias da batalha: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Metade das finalistas é composta por startups brasileiras (veja abaixo a lista). Duas delas são gaúchas: a TerraMares, de Rio Grande, e a Jusfy, de Santa Maria.

Agora, as 10 finalistas vão participar de um pitch final, na Arena Stage, na tarde desta quinta-feira, onde terão mais uma oportunidade de abordar suas soluções inovadoras em busca dos lugares mais altos do pódio.

A competição

Na primeira fase, as 50 startups finalistas, divididas em cinco categorias, mostraram seus negócios em uma apresentação curta, chamada de pitch, para uma banca de jurados e uma plateia na arena The Next Big Thing. Os negócios foram distribuídos em Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech.

Na sexta-feira (11), durante a cerimônia de encerramento do South Summit, deverão ser divulgadas as grandes vencedoras em cinco categorias no pódio: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global.

De acordo com a organização, 2.129 empresas de 79 países se inscreveram para participar da edição.

As finalistas

Sustainability & Climate Tech

Atacama Biomaterials (Chile)

umgrauemeio (Brasil)

Health

DIO Inteligência Odontológica (Brasil)

Nanogrow Biotech (Uruguai)

Industry 5.0

ALTAVE (Brasil)

Terramares (Brasil)

Enterprises

Wise CX (Argentina)

Zerotrusted.ai (EUA)

Digital & Tech Solutions

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Tecspal (Uruguai)

South Summit

