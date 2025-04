South Summit 2025 é encerrado com tom de união, resiliência e superação

Presidente da edição brasileira (E) e presidente do South Summit (D) falaram durante o ato de encerramento. Renan Mattos / Agencia RBS

Após três dias de intensa movimentação nos pavilhões do Cais Mauá, a quarta edição do South Summit Brazil foi encerrada com tom de resiliência, superação e união de esforços para potencializar inovação, sustentabilidade e desenvolvimento. O evento oficial de encerramento, realizado no fim da tarde desta sexta-feira (11) na Arena Stage, reuniu líderes da organização, autoridades políticas, integrantes de startups, empresários e representantes de instituições.

Durante o South Summit de 2025, 23 mil pessoas de 62 países passaram pelo Cais Mauá. Foram 900 investidores presentes, 140 fundos de investimento e US$ 215 bilhões em valor total de fundos sob gestão. Além disso, mais de 3 mil startups e 800 palestrantes fizeram parte da programação.

Presidente do South Summit Brazil, José Renato Hopf, citou o sucesso de mais uma edição, consolidando a Capital e o Rio Grande do Sul no mapa da inovação, da sustentabilidade e da resiliência.

Com o evento ocorrendo cerca de um ano após a maior inundação registrada no Estado, os temas superação e resiliência não poderiam ficar de fora. O executivo destacou os esforços da equipe, dos parceiros e de apoiadores durante todo o processo para mais um South Summit, mesmo após uma sucessão de eventos climáticos que testaram as dependências do Cais Mauá. Hopf afirmou que o sucesso nesse processo só foi possível porque todos os envolvidos atuaram em busca de soluções para entregar um ambiente qualificado de negócios, conexão e inovação:

— Esse evento ele prova muito disso. Ele prova a resiliência do gaúcho, desse povo, dessa terra que não mede esforços. E a gente consegue isso muito porque a solidariedade que nós tivemos foi única, foi incrível.

Hopf destacou que o temporal que abalou o centro da Capital no dia 31 de março destruiu 70% das estruturas temporárias do South Summit a uma semana do evento, além de destelhar alguns dos galpões do Cais. O presidente afirmou que a realização do South Summit mesmo após essa adversidade mostra a força da organização, dos governos estadual e municipal e dos parceiros.

Ainda destacando o tom de união em busca do desenvolvimento, a espanhola Maria Benjumea, fundadora e presidente do South Summit, resumiu Porto Alegre como uma cidade que respira alegria, inovação e oportunidades de negócio.

— As lições que a gente viveu aqui em Porto Alegre mostram que a gente realmente entendeu que é necessário trabalhar juntos, que as pessoas atuam para buscar soluções e sempre com a melhor face e a melhor vontade de fazer — pontuou a espanhola.

O Grupo RBS marcou presença na quarta edição do evento como Strategic Media Partner.

Janela para o mundo

O prefeito Sebastião Melo destacou o South Summit como uma plataforma de negócios, de aprendizado, de negócios e de oportunidades. Mas, além disso, também como um ambiente democrático e marcado por pessoas diversas e que atuam juntas por uma comunidade melhor e mais desenvolvida.

— Acredito que a vida só tem sentido quando é comunitária. A inovação desempenha um papel extraordinário. No mesmo palco onde o criador do Orkut palestrou, mulheres da periferia, dos espaços inovadores deram show e fizeram muita gente chorar, talvez num dos momentos mais emocionantes. Esse é o South Summit democrático, da participação popular, da periferia — comentou o prefeito.

Melo ressaltou diversidade no evento. Renan Mattos / Agencia RBS

A interação entre pessoas de diferentes nações e modelos de negócios também foi destacada no encerramento do evento. O governador Eduardo Leite afirmou que, nas edições anteriores, cerca de 25% dos visitantes eram de fora do Estado. Neste ano, esse percentual saltou para 45%, conforme dados apresentados por Leite. O chefe do Executivo gaúcho afirmou que esse movimento é importante porque permite uma troca mais rica, que muda não só a economia, mas também a sociedade:

— E das startups que participaram aqui como finalistas, 40% eram de fora do nosso país. É exatamente isso que nos propomos a fazer aqui, um evento que possibilite aos gaúchos perceberem sua própria capacidade de inovação, mas também olharem o que está acontecendo no mundo, interagirem com pessoas diferentes e ao mesmo tempo trazerem para cá todos aqueles que querem inovar e criar um caminho diferente, não só para seus negócios, mas para um mundo melhor.

No fim de sua fala, Leite falou em inglês, espanhol e português que o South Summit 2026 será realizado novamente no Cais Mauá, de 25 a 27 de março.

Governador confirmou que evento seguirá no Cais Mauá em 2026. Renan Mattos / Agencia RBS