Sem água há quatro dias, dois bairros de Porto Alegre devem ter abastecimento normalizado ao longo da quarta-feira

A Ebat Ouro Preto, que apresentou problemas no domingo (20), foi consertada nesta terça-feira (22) e está funcionando com 100% da capacidade. Para alguns moradores, que estavam sem água há quatro dias, o abastecimento já foi normalizado. No entanto, quem reside em parte do Morro Santana e da Vila Laranjeiras ainda pode enfrentar falta de água neste início de tarde de quarta.