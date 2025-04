A volta de Sebastião: cão que mobilizou buscas na Capital é encontrado

Sebastião desapareceu em 8 de abril, após fugir de uma petshop. Nathalia Fritsch / Arquivo Pessoal

Após duas semanas desaparecido e uma mobilização que contou com centenas de pessoas, o Sebastião voltou! O cão de estimação de Nathalia Fritsch estava desaparecido desde 8 de abril, quando fugiu de uma petshop no bairro Moinhos de Vento, em Porto Alegre.

Com uma foto em que aparece sorridente ao lado de Sebastião — o Sebas — nesta segunda-feira (21), Nathalia utilizou o perfil no Instagram que havia criado para buscar pelo cão para informar que ele foi encontrado.

Leia Mais Com grupo no WhatsApp, busca por cão desaparecido há uma semana mobiliza centenas de pessoas em Porto Alegre

"Pessoal, atenção. Vamos suspender as buscas porque o Sebas foi encontrado!", escreveu.

Conforme a tutora, Sebastião foi encontrado e acolhido por uma família no período em que ficou perdido. Ele estava sem a coleira de identificação, mas a mobilização que se espalhou pelas redes sociais auxiliou que a família encontrasse Nathalia.

Ainda não há informações sobre onde e quando exatamente Sebastião foi encontrado.

"Sebas foi encontrado por uma família de gente maravilhosa, que cuidou e deu abrigo. Já não tava com o pingente de identificação e foi com o Insta e TikTok que me encontraram", segue a mensagem de Nathalia.

A tutora encerra a mensagem agradecendo pela mobilização e com um recado para Sebastião:

"Sebastião vai ter que se retratar publicamente depois de sacudir a cidade desse jeito", intimou.

Como foi o desaparecimento

Sebastião visitava com frequência a petshop Pet Dreams, que fica na Rua Anita Garibaldi. No momento em que o cão fugiu, Nathalia ainda estava no local enquanto pedia um carro por aplicativo.

— O funcionário que o atendeu era novo. Ele (Sebastião) se assusta com quem não conhece. Forçou a coleira, se soltou e ninguém conseguiu alcançar — conta Nathalia, na ocasião. Após 20 minutos correndo atrás do cachorro, ela e o funcionário da petshop o perderam de vista.