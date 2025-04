Sebastião Melo apresenta a vereadores de Porto Alegre, na segunda-feira, projeto de concessão do Dmae

O prefeito Sebastião Melo apresenta a vereadores de Porto Alegre, na segunda-feira (14), o projeto de concessão dos serviços do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae). A reunião está prevista para as 11h30min e deve ocorrer no Centro Administrativo Municipal (CAM).

Líder do governo na Câmara, o vereador Idenir Cecchim (MDB) diz que o governo pretende dar um prazo para que os vereadores estudem o projeto e apresentem sugestões. O objetivo é protocolar o projeto na Câmara ainda no mês de abril.

— A oposição está no papel dela, mas a base está muito bem nesse sentido. Se fosse uma privatização pura e simples talvez tivesse alguns questionamentos, mas estamos propondo uma parceirização — afirma o líder do governo.

Longa data

A ideia de conceder serviços de água e esgotos em Porto Alegre é discutida desde a gestão de Nelson Marchezan (PSDB). No governo Melo, a iniciativa foi rediscutida e passou por novos estudos no BNDES.

A empresa que assumir a concessão parcial do Dmae será responsável por atender às metas do Marco Legal do Saneamento. A norma federal exige que os municípios tenham ao menos 90% do esgoto tratado e forneçam água potável a 99% da população até 2033.