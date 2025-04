Rodízio no abastecimento de água pelo Dmae afetará 20 bairros das zonas norte e leste de Porto Alegre

Na madrugada de segunda-feira (21), a Estação de Bombeamento de Água Tratada Ouro Preto, perto do aeroporto, foi religada, mas com capacidade reduzida. Segundo o Dmae, será necessário remover e reconstruir a tubulação que apresenta problemas. Por isso, os próximos dias devem seguir com restrição no abastecimento. Não há previsão de término dos trabalhos.