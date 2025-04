Queda de árvore e colisão de van em poste deixam partes de Porto Alegre sem luz nesta terça-feira

Parte dos bairros Petrópolis, na Zona Norte, e Chácara das Pedras, na zona leste de Porto Alegre, registraram falta de energia elétrica na madrugada desta terça-feira (8).

A queda de uma árvore e uma colisão em um poste são as causas do problema no fornecimento de luz.

Petrópolis

No Petrópolis, uma árvore caiu na Rua Carazinho, provocando o rompimento de cabos de alta tensão e falta de energia em diversos pontos do bairro.

Equipes da CEEE Equatorial atuam para solucionar o problema. Questionada pela reportagem de Zero Hora, a empresa informou que aguarda apoio do Corpo de Bombeiros para a retirada da árvore.

"As equipes estão no local aguardando o Corpo de Bombeiros. A retirada da árvore precisa de guindaste, por causa do tamanho", explica a concessionária.

Não há previsão para o serviço ser concluído, pontua a CEEE. "É preciso avaliar o tamanho do estrago que a árvore causou".

Chácara das Pedras

No bairro Chácara das Pedras, a falta de luz foi causada por um acidente na Avenida Protásio Alves, esquina com a Rua João Bastian. Uma van colidiu com um poste da CEEE Equatorial no sentido bairro-centro.

O poste ficou caído na calçada, suspenso pela fiação de alta tensão, que também está caída. A calçada foi interditada e há falta de energia em parte da região.