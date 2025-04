Procissão de São Jorge altera trânsito da zona leste de Porto Alegre nesta quarta-feira

A procissão luminosa de São Jorge, que ocorre na noite desta quarta-feira (23), vai impactar o trânsito no bairro Partenon, zona leste de Porto Alegre. A Avenida Bento Gonçalves e a Rua Salvador França terão bloqueios momentâneos.

Ao longo do dia, a movimentação de devotos poderá causar restrições na Bento Gonçalves e na lateral da Salvador França, sob o viaduto. Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) estão no local desde o início do dia.

O impacto, no entanto, deverá ser maior durante a noite. Os fiéis devem iniciar a tradicional procissão por volta das 19h. O grupo sairá da Paróquia São Jorge, onde ocorrerá uma celebração inter-religiosa, e percorrerão a Bento Gonçalves em direção ao Centro.

Na sequência, entrarão à direita na Rua Guilherme Alves, depois à direita na Avenida Ipiranga até a Rua Salvador França, para retornar à paróquia pela via lateral sob o viaduto. Todos esses pontos ficaram restritos para tráfego enquanto a procissão estiver passando, sendo liberados conforme o deslocamento.

Nova procissão no domingo deverá bloquear ruas

Uma nova procissão ocorre no domingo (27). Desde o início da manhã haverá bloqueio total na Avenida Bento Gonçalves, sentido bairro-Centro, em frente à Paróquia São Jorge, e no acesso lateral da Rua Salvador França sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul).

No momento da procissão, que seguirá no sentido inverso do cortejo desta quarta-feira à noite, será bloqueado o cruzamento da Salvador França com a Avenida Ipiranga para a passagem dos fiéis.