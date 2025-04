Premiação de startups, painéis sobre presença feminina e mais: cinco destaques do último dia do South Summit

Cerimônia de encerramento ocorre a partir das 16h. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Os portões do Cais Mauá abrem às 8h desta sexta-feira (11) para o último dia do South Summit Brazil 2025. A quarta edição do evento chega ao fim, consolidando Porto Alegre como polo de inovação e reunindo empreendedores e investidores, além de startups e speakers, em concorridos painéis.

A agenda do dia é repleta de atrações, espalhadas pelos sete palcos do espaço, às margens do Guaíba. Zero Hora reúne, nesta reportagem, cinco destaques para você ficar de olho no último dia do South Summit.

A cerimônia de encerramento está prevista para começar às 16h, na Arena Stage. A programação completa pode ser conferida no site do evento.

Leia Mais IA e palestras com head do WhatsApp e fundador do Orkut: os destaques do primeiro dia de South Summit

O que aproveitar

1. Competição de startups

As 50 startups participantes da competição do South Summit apresentaram seus projetos nos primeiros dias do evento. A lista de concorrentes teve 23 propostas brasileiras (sete gaúchas) e 27 de fora do país.

Enterprises

Wise CX (Argentina)

Zerotrusted.ai (EUA)

Wise CX (Argentina) Zerotrusted.ai (EUA) Digital & Tech Solutions

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Tecspal (Uruguai)

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil) Tecspal (Uruguai) Health

DIO Inteligência Odontológica (Brasil)

Nanogrow Biotech (Uruguai)

DIO Inteligência Odontológica (Brasil) Nanogrow Biotech (Uruguai) Industry 5.0

Altave (Brasil)

Terramares (Brasil)

Altave (Brasil) Terramares (Brasil) Sustainability & Climate Tech

Atacama Biomaterials (Chile)

umgrauemeio (Brasil)

Entre as finalistas, serão conhecidas as vencedoras nas categorias:

Melhor Equipe

Mais Escalável

Mais Disruptiva

Mais Sustentável

Winner Global

A grande revelação deve acontecer no encerramento do South Summit, previsto para esta noite.

Evento de inovação e tecnologia chegou à quarta edição em Porto Alegre. Mateus Bruxel / Agencia RBS

2. Painéis

Três masterclasses marcam o último dia do South Summit. Às 10h15, representantes da Flama.tc falam de capacidades dinâmicas para organizações que visam não apenas sobreviver, mas prosperar.

Luna Gutierres, coordenadora e professora do MBA Advanced Marketing Manager da Alura + Fiap, trata de conexões reais na era da inteligência artificial às 11h15min. Já o Rolê que Rende BB é tema de um painel sobre educação financeira às 14h30min.

Leia Mais Mapa interativo 4D destaca pontos turísticos de Porto Alegre no South Summit

O South Summit tem dezenas de palestras marcadas para esta sexta, entre elas:

Palestra do diplomata, cientista político e economista Marcos Troyjo sobre geopolítica da inovação, às 9h na Arena Stage;

sobre geopolítica da inovação, às 9h na Arena Stage; A fundadora e presidente da Sustainable Cities Global Ltd, Saeeda Ahmed , fala de resiliência climática e humana às 10h35min, também na Arena Stage;

, fala de resiliência climática e humana às 10h35min, também na Arena Stage; Às 10h50min, perspectivas de investimento, inovação e tecnologia na economia brasileira são tema de conversa entre Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Aod Cunha, da SP Ventures, e Gustavo Spinola Lopes da Cruz, da RB Investimentos;

são tema de conversa entre Marcelo Rech, presidente da Associação Nacional de Jornais (ANJ), Aod Cunha, da SP Ventures, e Gustavo Spinola Lopes da Cruz, da RB Investimentos; Cibersegurança é o tema da apresentação de Ramsés Gallego , da DXC Technology, às 11h20min no mesmo palco;

, da DXC Technology, às 11h20min no mesmo palco; Às 11h20min, na Demo Stage, o vice-governador Gabriel Souza fala sobre o futuro e as soluções do RS, considerando capital humano e crise climática;

fala sobre o futuro e as soluções do RS, considerando capital humano e crise climática; O governador Eduardo Leite fala do programa RS Seguro, às 14h, no palco The Next Big Thing;

Leia Mais Redes sociais não criam mais conexões reais, argumenta fundador do Orkut

E mais:

GT HackaPOA Territorios Innovadores , às 9h30min no Corner Stage, reúne empreendedores de comunidades da Capital;

, às 9h30min no Corner Stage, reúne empreendedores de comunidades da Capital; Beyond Smart State — Desenvolvendo mindset digital na sociedade gaúcha , às 11h no RS Innovation Stage;

, às 11h no RS Innovation Stage; rs.gov.br — Uma Nova Experiência Digital para o Cidadão , às 11h40min no RS Innovation Stage;

, às 11h40min no RS Innovation Stage; Aprendizado e empregabilidade na América Latina são tema de um debate com Felipe Amaral, do Instituto Caldeira, Carolina Suárez Visbal, da Latimpacto, Flávia Freitas, da IBM, e Lia Glaz, da Fundação Telefônica Vivo, às 14h05min no Demo Stage;

são tema de um debate com Felipe Amaral, do Instituto Caldeira, Carolina Suárez Visbal, da Latimpacto, Flávia Freitas, da IBM, e Lia Glaz, da Fundação Telefônica Vivo, às 14h05min no Demo Stage; A maior campanha de solidariedade do RS reúne, em debate às 14h30min, a jornalista Gabriella Bordasch, do Daterra Studio, Luiz Felipe Gheller e Thiago Cid, CEO e COO da Vakinha.

Sete palcos recebem atrações do South Summit. Duda Fortes / Agencia RBS

3. Presença feminina

O papel das mulheres no ecossistema de inovação também é destaque no South Summit. Às 9h, o RS Innovation Stage recebe o painel "Sobre Elas: dois cases de política pública e cuidado à mulher no estado do RS".

"Women Who Exit" é o tema da mesa com Erica Fridman, general partner da Sororitê Ventures, Samilla Dornellas, CEO da Canguru, Ingrid Barth, CEO e fundadora da PilotIn, e Maria Teresa Meyer, GM Latam da Bridgewise. O debate acontece às 9h50min no Growth Stage.

A mesa "O Poder da rede: Networking e Comunidades Femininas" reúne Ingrid Barth e Maria Teresa Meyer, às 11h30min na Women's Boat by Lojas Renner.

No mesmo espaço, às 17h, Daniela Giffoni, head de Impact Business & ESG da Impact Hub Porto Alegre, e Marcella Falcão, head de Growth da Cubo Itaú, participam do painel "Capital com Propósito: Investir em Negócios de e para Mulheres".

Atuação das mulheres é destaque no evento. Mateus Bruxel / Agencia RBS

4. Debates sobre comunicação

A TV do futuro (e o futuro da TV) é tema de uma conversa reunindo o jornalista Luciano Potter, do Grupo RBS, o diretor-presidente da Globo, Paulo Marinho, e o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho. A mesa acontece Às 10h05min, na Arena Stage.

O centenário do Grupo Globo é tema da mesa "100 Years of Stories", com Fernando Tornaim, vice-presidente do Conselho de Gestão do Grupo RBS e sócio da Tornak Holding, e Anna Cristina Almeida, head de Branding da Globo. A jornalista da GloboNews Julia Duailibi​ participa. O painel é às 14h25min, na Arena Stage.

5. Programação do Grupo RBS

Presente pelo quarto ano consecutivo no South Summit, o Grupo RBS é strategic media partner do evento. Para acompanhar cada detalhe, um estúdio foi montado entre o Market Place e o palco Arena Stage no cais.

Ao longo desta sexta, programas da RBS TV, da Rádio Gaúcha e de GZH contam com transmissão especial e entradas ao vivo direto do South Summit:

9h30min: Summit Talks

10h: Timeline, da Rádio Gaúcha

11h: Bola nas Costas, da Atlântida

11h45min: entrada ao vivo Jornal do Almoço, da RBS TV

12h: Soft Hits, da 102.3

13h: Pretinho Básico, da Atlântida

14h: 102 Pop Rock, da 102.3

15h: Gaúcha Mais, da Rádio Gaúcha

19h10min: entrada ao vivo RBS Notícias, da RBS TV

South Summit termina nesta sexta-feira (11). Mateus Bruxel / Agencia RBS