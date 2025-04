Prefeitura de Canoas decreta situação de emergência em razão do temporal do início da semana

Conforme a Defesa Civil do município, 300 residências sofreram danos.

A prefeitura de Canoas, na Região Metropolitana, decretou situação de emergência em decorrência de transtornos causados pelo temporal que atingiu o Rio Grande do Sul na última segunda-feira (31).

O documento foi assinado na tarde desta quinta-feira (3). A partir do decreto , ficam dispensados de licitação os contratos de aquisição de bens, serviços e obras relacionadas aos prejuízos caudados pelo temporal. O documento tem validade por 180 dias , a partir da data da publicação.

As aulas também ficaram suspensas no município até a última quarta-feira (30). Ao menos onze pessoas ficaram desalojadas, mas já retornaram para as residências.