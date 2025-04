Pouco mais de um mês após instalação, 14 novos contêineres já foram incendiados em Porto Alegre

Somente nos últimos dias, também foram registradas ocorrências na Avenida Getúlio Vargas, no bairro Menino Deus ; na Aureliano de Figueiredo Pinto, no Praia de Belas; e em dois pontos da Cidade Baixa — nas ruas Lima e Silva e da República.

De acordo com o Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU), o prejuízo já ultrapassa R$ 260 mil. O custo unitário de cada contêiner é de R$ 12,8 mil. No entanto, com as despesas de substituição, limpeza e operação, cada estrutura danificada representa um gasto de aproximadamente R$ 20 mil.