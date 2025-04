Porto Alegre vive cenário de história medieval neste domingo; assista

Neste domingo (6), Porto Alegre foi palco de uma verdadeira viagem no tempo. A capital gaúcha sediou a primeira edição do Bosque Fest, um evento medieval que aconteceu no bairro Santa Tereza, reunindo fãs de histórias épicas, jogos de RPG, e até famílias inteiras em busca de uma experiência diferente.

Com ingressos entre R$ 20 e R$ 45, o público teve acesso a um ambiente ao ar livre cuidadosamente preparado para mergulhar na atmosfera da Idade Média — com direito a combates de espadas, gaita de fole ao vivo com o Grupo Aires do Sul e trajes que pareciam ter saído direto de Game of Thrones ou O Senhor dos Anéis.

Dani Furtado, um dos organizadores do evento, contou que o Bosque Fest teve início quando ele começou a praticar arco e flecha e se envolveu mais com o universo medieval. Furtado destaca que, embora existam eventos medievais em cidades da região metropolitana, como Nova Prata e Nova Petrópolis, não havia nenhum grande evento dentro de Porto Alegre.

A proposta do Bosque Fest é justamente levar a cultura medieval para a população local, oferecendo uma experiência rica e acessível sem a necessidade de deslocamento longo e custos extras.

Entre as atividades oferecidas estavam o tradicional arco e flecha, o arremesso de machado e lutas encenadas que chamaram a atenção de crianças e adultos. O evento também contou com 22 expositores, oferecendo desde vestimentas, acessórios e itens colecionáveis, até cosméticos e produtos aromáticos, comidas e bebidas que ajudavam a compor o clima mágico da feira.

O festival apostou em uma proposta imersiva, convidando os visitantes a deixarem a rotina de lado e vivenciarem um universo inspirado em eras antigas — com trilha sonora ao vivo e a natureza como cenário. A diversidade do público foi um dos destaques: havia desde entusiastas do mundo medieval e fãs de cultura geek, até famílias com crianças pequenas, muitos dos quais também se fantasiaram para entrar no clima.

Para Angel Becker, uma das expositoras do festival, eventos como esse são ótimos locais para fazer amizade.

— Esses eventos afetaram todos os ângulos da minha vida, mesmo eu trabalhando em uma área completamente diferente, como TI. Esse mundo é um espaço onde podemos nos expressar, mostrar nossa personalidade e conhecer pessoas com gostos similares aos nossos, que podem ser um pouco diferentes do meio mais comum — diz Angel.