Porto Alegre terá Semana da Superação e da Solidariedade para marcar um ano da enchente

Em 3 de maio de 2024, Guaíba começou a inundar o Centro da Capital. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Para marcar o primeiro ano da enchente de maio de 2024, a prefeitura de Porto Alegre prepara um calendário de atividades de memória, homenagem, prestação de contas e debate sobre proteção da cidade e meio ambiente. As ações farão parte da Semana da Superação e da Solidariedade, prevista para ocorrer entre 5 e 9 de maio.

Algumas das ações serão perenes, como o envio à Câmara de Vereadores de um projeto de lei que irá estabelecer o 3 de maio como o Dia da Superação e da Solidariedade em Porto Alegre. É uma referência à data em que as águas dos rios Gravataí e Jacuí e do Guaíba começaram a invadir a cidade. A maior enchente da história da Capital gaúcha, além de expor falhas no sistema de proteção, impôs deslocamentos forçados e perdas materiais. Conforme painel da prefeitura sobre o impacto da cheia, foram afetadas em Porto Alegre 160,2 mil pessoas, 65,5 mil empresas e 39,4 mil edificações.

O projeto de lei que define o 3 de maio como o Dia da Superação e da Solidariedade está em fase de elaboração da justificativa na prefeitura. O secretário do Gabinete de Comunicação Social, Luiz Otávio Prates, afirma que será feita uma avaliação técnica e política sobre a viabilidade de aprovar e sancionar a data de reflexão já para o 3 de maio de 2025. Se não for possível, a intenção é criar formalmente a efeméride no decorrer do ano, com a sua inclusão no calendário oficial da cidade a partir de 2026.

A prefeitura trabalha na finalização dos detalhes, mas a Semana da Superação e da Solidariedade terá uma exposição fotográfica no Paço Municipal, homenagens ao voluntariado e um ciclo de palestras sobre proteção contra enchente, meio ambiente e habitação.

A realização de um concerto musical é uma das opções avaliadas para homenagear o voluntariado. A afixação de algum equipamento ou monumento em área pública simbólica também é considerada.

— Estamos elaborando, mas a ideia não é ter menções individuais. A intenção é fazer uma homenagem coletiva, em nome daqueles que atuaram nas diferentes formas de ajuda: o anônimo que doou, que acolheu em sua casa um animal ou uma pessoa. É difícil dimensionar, e não queremos ser excludentes — pondera Prates.

