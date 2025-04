Porto Alegre tem 11 unidades de saúde sem energia elétrica após o temporal

Centro de saúde Modelo está com a energia elétrica em meia fase na manhã desta quarta-feira (2). Vinicius Coimbra / Agência RBS

Na manhã desta quarta-feira (2), o centro de saúde Modelo, no bairro Santana, ainda enfrentava as consequências do temporal que atingiu Porto Alegre na segunda-feira (31).

Por volta das 9h, quando Zero Hora esteve no endereço, a unidade realizava atendimentos parciais porque a energia elétrica do prédio estava em meia fase.

Além dele, outras 11 unidades de saúde da Capital, todas sem energia elétrica, tinham restrição no atendimento, segundo a Secretaria Municipal de Saúde (SMS). Na manhã de terça-feira (1º), o problema prejudicava o trabalho em 34 unidades.

Segundo Silvia Corrêa, enfermeira e coordenadora do centro de saúde Modelo, o abastecimento voltou na noite de terça-feira (1º), quando o prédio estava fechado. Na manhã desta quarta-feira, os atendimentos começaram às 8h.

— Estamos atendendo todas as consultas: se está agendada, o paciente traz o papel de agendamento e vamos direcionando para os médicos. As exceções são aquelas que precisam de sistema, que são só para encaminhamentos ou solicitação de exames, que não estamos fazendo por conta da falta do sistema — explica.

Denise Antoni, 59 anos, foi informada pela equipe do centro sobre a falta de sistema.

— Passei para pegar um formulário para ir fazer o exame. Só que deixei para vir hoje de manhã, porque ontem também não teria adiantado (pela falta de luz). Como moro no Centro, vou pegar um ônibus e ir até o Santa Marta para ver se consigo que eles gerem a solicitação — pontua a aposentada.

Regina Capitani, 67 anos, moradora do bairro Menino Deus, foi ao centro de saúde para marcar uma consulta.

— Minha vitamina D estava baixa, então estou investigando isso. Eles (equipe da unidade) falaram que eu podia ser atendida aqui, mas eu disse que não há necessidade, porque não é um caso urgente. Vou deixar para marcar quando normalizar a situação — disse.

O centro de saúde também não está realizando vacinação: os imunizantes foram retirados do prédio para evitar prejuízos devido à necessidade de refrigeração. A medida, porém, frustrou o plano de Jurema de Freitas Martini, de 75 anos.

— Eu queria tomar a vacina da covid e da gripe. Sempre venho aqui, não pretendo ir em outro lugar, então vou esperar a luz voltar para me vacinar. Não tem problema, não é culpa daqui (da unidade de saúde), e sim do temporal, também estou sem água. Vou esperar, sem estresse — comentou.

Unidades de saúde com problemas de fornecimento de energia

Se informe sobre o funcionamento antes de se dirigir a um dos locais abaixo:

Modelo

Bananeiras

Asa Branca

Diretor Pestana

Divina Providência

Ilha dos Marinheiros

Jardim Leopoldina

Pitinga

SESC

Vila Floresta

Vila Pinto

Wenceslau Fontoura

O que diz a CEEE Equatorial

Procurada pela reportagem, a CEEE Equatorial se manifestou por nota:

A respeito da falta ou oscilação de luz em centros de saúde de Porto Alegre, a CEEE informa que o fornecimento está normalizado em 11 estabelecimentos: Unidade de Saúde Tristeza, Postão do IAPI, Unidade de Saúde Ramos, Postão da Cruzeiro, Unidade de Saúde Navegantes, Unidade de Saúde Bom Jesus, Unidade de Saúde Wenceslau Fontoura, Unidade Morro Santana (Divina), Unidade de Saúde Asa Branca, Centro de Saúde Modelo e Unidade de Saúde Vila Flores.

Para conhecimento, após normalização do serviço às 16h11min de ontem, uma nova ocorrência foi aberta esta manhã no Centro de Saúde Modelo e o atendimento foi finalizado às 11h40min de hoje. A Unidade de Saúde Vila Floresta também foi normalizada e teve uma nova ocorrência aberta e atendida na manhã de hoje.

Nas unidades SESC, Pitinga, Jardim Leopoldina, Diretor Pestana e Bananeiras não há registro de falta de luz. Já na unidade de saúde Ilha dos Marinheiros, o atendimento da concessionária de energia será feito em breve, tendo em vista que a região do Arquipélago foi duramente afetada pelo forte temporal que atingiu a capital e que mais de 20 postes foram derrubados pela força do vento. Atualmente, 12 equipes estão no local trabalhando.

Por fim, a unidade de saúde Vila Pinto não foi localizada no sistema.