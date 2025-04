Porto Alegre suspende vacinação contra a dengue por falta de doses

Em situação de emergência pela doença, Capital tem hospital de campanha na Zona Norte. Mateus Bruxel / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre suspendeu nesta quarta-feira (23) a vacinação contra a dengue. Conforme a Secretaria Municipal da Saúde (SMS), a retomada da aplicação depende do envio de novas doses pelo Ministério da Saúde.

De acordo com a prefeitura da Capital e com a Secretaria Estadual da Saúde (SES) não há previsão da chegada de novas remessas do imunizante.

Outros municípios gaúchos também estão sem estoques. O último lote enviado foi repassado para o município de Viamão, que, assim como Porto Alegre, também decretou situação de emergência em razão da doença.

Público-alvo da vacina contra a dengue

O público-alvo da vacinação contra a dengue é composto por crianças e adolescentes de 10 a 14 anos.

Em Porto Alegre, até o momento, cerca de 20 mil pessoas tomaram a primeira dose, o que representa 27,5% do público-alvo. Já a segunda dose foi aplicada apenas em 6.695 jovens, ou seja, 9% dos 72,9 mil residentes da Capital dessa faixa etária.

A Capital tem cerca de 20 mil casos suspeitos de dengue e 4,5 mil confirmados. Além do decreto de situação de emergência pela prefeitura, o Grupo Hospitalar Conceição (GHC) instalou um hospital de campanha para atendimento de pacientes com sintomas da doença ao lado da Unidade Pronto Atendimento (UPA) Moacyr Scliar, na Zona Norte, com auxílio da Força Nacional do Sistema Único de Saúde (SUS).

De acordo com o Comando Militar do Sul do Exército, pelo menos outras duas tendas de hidratação devem ser montadas em parceria. A Secretaria Municipal da Saúde ainda prevê uma estrutura ao lado do Stock Center da Manoel Elias.