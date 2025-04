Porto Alegre sediará fórum que debaterá o mercado digital com nomes do cenário nacional  

Programação da primeira edição do Fórum do Mercado e Indústria Digital ocorre no teatro e no 8º andar da Unisinos. Bruno Alencastro / Agencia RBS

Nomes de destaque no cenário nacional estarão reunidos no campus da Unisinos, em Porto Alegre, nesta terça-feira (29), para a primeira edição do Fórum do Mercado e Indústria Digital.

Com o tema "Brandformance" — termo que aglutina os conceitos de branding (gestão de marcas) e performance (resultados diretos do marketing digital) —, o evento pretende mostrar como dados, conteúdo, experiência do usuário e mídia devem estar integrados a estratégias de branding para transformar marcas em ativos relevantes, com presença digital consistente e resultados otimizados.

Além de palestras com 32 convidados, que ocorrem das 9h às 18h, o fórum será palco da transmissão do podcast Kritikê, sobre o universo corporativo, com os integrantes do Grupo Flow — o fundador do grupo e host do Flow Podcast, Igor Coelho, a CEO do grupo, Sarah Buchwitz, e o host do podcast, André Gaigher, estão no rol de palestrantes.

O time de convidados ainda terá o fundador e CMO da mLabs, Rafael Kiso; o diretor do Mercado Ads, Mario Meirelles; e a jornalista especialista em redes sociais, Paula Tebett, entre outros players.

Entre os palestrantes, o diretor-executivo de Digital e Transformação da RBS, Marcelo Leite, abordará o tema Do topo ao fundo do funil: como impactar integralmente a jornada do consumidor para atingir objetivos de negócio.

A programação completa e os ingressos estão disponíveis no site oficial do evento (neste link), que ocorrerá paralelamente no teatro e no 8º andar da Unisinos.