Pedal da Paz reúne cerca de 1,3 mil ciclistas em trajeto pelas ruas de Porto Alegre

A sexta edição do Pedal da Paz, passeio ciclístico que reúne adeptos da bicicleta para um trajeto de 12 quilômetros pelas ruas de Porto Alegre, foi realizada na manhã deste sábado (26). A concentração aconteceu na Praça Júlio Mesquita, ponto de onde os cerca de 1,3 mil participantes partiram e retornaram, nas imediações da Usina do Gasômetro.

O Pedal da Paz tem como propósito valorizar a vida por meio de ações educativas. Também reforça a consciência de respeito entre os diferentes modais na rotina do trânsito. O evento celebra duas datas: o Dia Internacional do Ciclista, comemorado em 15 de abril, e o Dia Nacional da Paz no Trânsito, no 21 de abril.

— A nossa função é incorporar esses novos modais de uma maneira compatível e sem ruído com os demais. Não queremos ver acidentes. O ciclismo é saúde também — afirmou o diretor-presidente da Empresa Pública de Transporte e Circulação de Porto Alegre (EPTC), Pedro Bisch Neto.

Os ciclistas passaram por vias como Avenida Presidente João Goulart, Edvaldo Pereira Paiva e Padre Cacique até o Pontal Shopping. Em seguida, fizeram o mesmo percurso de volta. Diferentes grupos de praticantes da modalidade, como a Associação de Cegos do Rio Grande do Sul (Acergs), o Grupo Cataventus e os Escoteiros do Brasil, pedalaram juntos.

O casal de namorados formado pelo aposentado Diógenes Zacher, 63 anos, e pela advogada Luciana Ramos Goulart, 51, veio de Viamão, na Região Metropolitana. Os dois participavam pela primeira vez do Pedal da Paz.

— A gente começou a pedalar juntos há uns seis meses. Não estamos em nenhum grupo, mas procuramos esses pedais que tenham alguma finalidade — compartilha Zacher.

A namorada acrescenta o que pensa sobre o cenário atual:

— Eu acho que é muito insuficiente (o número de ciclovias) e tem de ter mais conscientização do motorista para respeitar o ciclista.

O profissional autônomo Adriano Black, 41 anos, pertence ao grupo Galáticos MTB, que existe há seis anos em Porto Alegre. Muitos integrantes estavam no evento deste sábado.

— A gente precisa de ciclovias, para o ciclista andar na ciclovia e respeitar o motorista, e o motorista respeitar o ciclista, para todo mundo viver em harmonia — observa Black, dizendo que a equipe costuma pedalar na Capital e na Região Metropolitana.

Super-heróis divertem as crianças

Durante a concentração na Praça Júlio Mesquita, o casal de empresários Diego Ferreira, 52, e Fernanda Abati, 36, divertia a criançada. Os dois estavam fantasiados de Batman e Mulher-Maravilha, super-heróis clássicos da DC.

— Nós temos um Instagram chamado @doutorbatman para visitar hospitais, entidades carentes, como a Casa do Menino Jesus de Praga, a Apae (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais) e o Hospital Presidente Vargas. Vamos para alegrar as crianças e tornar o dia a dia, principalmente hospitalar, um pouco mais ameno — explica Ferreira.

Para Fernanda, a recepção dos presentes é algo gratificante:

— A gente mal chegou e as crianças se aproximaram e já pediram para tirar fotos, faceiras, de ver os heróis por aqui.

Além deles, outros personagens da literatura e do cinema circulavam pelo local, como a Branca de Neve, fantasia da auxiliar administrativa Emilly Gasparini, 21, e o Harry Potter, traje do estudante e pesquisador Eduardo Chies, 22.

Estrutura

Havia tendas montadas na praça onde as crianças podiam aprender sobre as regras de trânsito de forma lúdica. Os ciclistas também puderam medir a pressão arterial antes do passeio com entidades parceiras da prefeitura. Os escoteiros estavam em grande número no evento.

— Tem a questão do respeito do trânsito ao ciclista que faz parte do ideal do escoteiro de fazer uma sociedade melhor. O ciclismo é uma questão ecológica, porque é um meio de transporte não poluente, sustentável e descongestiona o trânsito — reflete Luciano Botelho, 53, do Grupo Escoteiro ASTTI.

Os ciclistas inscritos receberam premiações, entre elas uma bicicleta nova doada pela Panther Bikes. Além disso, os primeiros 200 inscritos ganharam brindes. O Pedal da Paz foi realizado pela Secretaria Municipal de Mobilidade Urbana (SMMU), por meio da EPTC.