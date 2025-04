Parte do trecho 1 da orla do Guaíba volta a ficar às escuras após furto de cabos

Parte do trecho 1 da orla do Guaíba, em Porto Alegre, está sem luz desde a última quarta-feira (9). Localizado entre a Usina do Gasômetro e a Rótula das Cuias, o ponto foi alvo de furto de cabos da iluminação pública.

Segundo o titular da Secretaria de Serviços Urbanos (SMSurb), Professor Vitorino Baseggio, a demora na normalização do serviço se deve à gravidade dos danos causados. Foram levados os cabos do segundo quadro de comando, próximo ao Gasômetro, e o painel elétrico foi vandalizado.

— Eles roubaram tudo da caixa. Fios, cortaram os cabos, levaram disjuntores. Foi um estrago grande que eles causaram — explica Vitorino.

O retorno da luz depende de obras que estão sendo realizadas pela Secretaria de Meio Ambiente, Sustentabilidade e Urbanismo (Smamus). A pasta está coordenando os trabalhos de recuperação dos equipamentos atingidos pela enchente de maio. Mesmo assim, um reforço emergencial será feito nesta terça-feira (14) para que a iluminação seja religada.

— Cada um vai entrar com um pouco do trabalho, uma força tarefa. Nós vamos fazer uma grade nova para reforçar ali. Vamos fazer um muro, uma paredezinha de tijolos e aí o pessoal da Ipsul (responsável pela iluminação pública na Capital) vai trocar toda a fiação — projeta o secretário.

A longo prazo, o projeto é mudar a caixa do quadro de comando de lugar e criar uma estrutura mais protegida.

A Guarda Municipal também deve aumentar a vigilância no local. Conforme a Smsurb, este é o quarto registro de furto de cabos neste ano no local. O equipamento havia sido consertado no domingo anterior a mais um furto.

Cinco dias às escuras

Até esta segunda-feira (14), parte do trecho seguia às escuras. A previsão é que nesta terça a energia seja restabelecida nos postes mais altos.

A escuridão prejudica a prática de esportes no espaço. Na noite desta segunda, um grupo de moradores de Sapucaia do Sul que se reúne para correr na Orla notou o problema.

— A hora que estava passando eu e o outro rapaz ali saíram uns caras no meio do mato, daí eu vinha vindo logo lá atrás, eles saíram mais pro meio da rua, mas causa uma insegurança —relata um dos membros do grupo, Antônio Carlos.

Entre as pessoas que corriam juntas, estavam ao menos duas mulheres. Uma delas também afirmou que precisou mudar o trajeto e concluir a corrida dando voltas, evitando o trecho.

Faróis e luzes de patinetes iluminam o local. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Leia a nota da prefeitura