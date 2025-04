Da Rótula das Cuias até o viaduto Abdias do Nascimento pista seguirá sendo bloqueada somente no sentido Centro-bairro. Reprodução / Pelas Ruas

A partir do próximo final de semana, o horário de bloqueio da Avenida Edvaldo Pereira Paiva, a Beira-Rio, para atividades de lazer será alterado. A medida visa evitar conflitos entre corredores e ciclistas, que procuraram a Empresa Pública de Transportes e Circulação (EPTC) após desavenças entre os dois grupos na orla do Guaíba.

Até agora, a avenida era fechada às 6h nos sábados e domingos. Após o horário, os ciclistas de alta performance disputavam espaço junto aos corredores, que praticam o esporte em grandes grupos. A partir do próximo sábado, o espaço passa a ser fechado às 6h30min. Depois desse horário, os ciclistas que andam em alta velocidade não poderão mais utilizar essas faixas.

Os trechos bloqueados ainda serão os mesmos de antes: as faixas nos dois sentidos a partir do Gasômetro até a Rótula das Cuias; e apenas a pista no sentido Centro-bairro até o viaduto Abdias do Nascimento. Quem segue de carro vindo da Zona Sul ainda terá a pista liberada até a Avenida Ipiranga, explica o diretor de Operações da EPTC, Carlos Pires.

— Os ciclistas poderão dividir a pista com os carros, como já estão acostumados a fazer. Já era assim na Orla — diz Pires.

O diretor da EPTC nega que a decisão tenha relação com um acidente na avenida que causou a morte de dois ciclistas, próximo ao viaduto Abdias do Nascimento, no dia 9 de fevereiro. Na ocasião, dois homens colidiram frontalmente enquanto andavam de bicicleta em alta velocidade.

Desavenças

Reuniões sobre o tema começaram a ser realizadas em março com membros de grupos de ciclistas e de corredores. A mediação foi feita pela EPTC após pedido do ciclista e influenciador Eduardo Macedo.

— Não tem como um pelotão de 30 ciclistas a 35 km/h andar no mesmo espaço que 300 pessoas que estão correndo no mesmo ambiente. Sugeri que o fechamento ocorresse às 7h, mas as assessorias de corrida não gostaram, queriam que seguisse às 6h. Então, a prefeitura sugeriu que cada um cedesse um pouco — diz Macedo.

Para evitar conflitos, Eduardo Caporal, corredor e professor de corrida, diz que começou a sugerir regras de convívio aos alunos de sua assessoria, a 040.

— É uma relação ruim. Às 6h, já tinha corredor. Os ciclistas passavam e gritavam para os corredores. Tinha muita reclamação por parte dos ciclistas e sempre caía em nós, porque levamos cerca de 200 pessoas para correr na Orla no sábado. É bastante gente, mas orientamos os alunos a correr pela direita, no máximo em duas colunas para não formar um paredão, e voltar também pelo lado direito — diz o corredor.

Rodrigo Quevedo é professor da Companhia dos Cavalos, que dá aulas tanto para corredores como para ciclistas. Segundo ele, um novo circuito para quem anda de bicicleta será criado junto às faixas onde andam carros após às 6h30min. O percurso passa pela Edvaldo Pereira Paiva no sentido bairro-Centro, dobra na Rua Fernandão, depois na Avenida Padre Cacique e dá a volta pelo viaduto Abdias do Nascimento.

Cartilha

Além do novo horário, uma cartilha de convívio entre os dois grupos está sendo elaborada. Ela será impressa em panfletos e distribuída na orla do Guaíba. A expectativa é que ela comece a circular no dia 19 de abril. Placas de orientação também serão colocadas em cavaletes, mas ainda sem data definida.

Assim deve ficar placa a ser instalada em cavaletes na orla do Guaíba. EPTC / Divulgação

As orientações já começaram a ser discutidas pelos grupos, mas falta aprovação da EPTC. Veja abaixo algumas das regras sugeridas:

Orientações para ciclistas em geral:

Utilize roupas claras, capacetes, sinalizadores e sempre ter certeza que está sendo visto Reduza a velocidade ao ultrapassar grupos de pedestres ou ciclistas mais lentos Respeite sempre o pedestre e demais usuários da via Faça sinais visuais para mostrar suas pausas e mudanças de direção Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativa. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixe espaço para os demais usuários

Orientações para ciclistas de velocidade:

Quem treina em alta velocidade deve redobrar a atenção e priorizar os pedestres. Evite a velocidade perto de pessoas a passeio Realize seus treinos nos horários permitidos Ande em linha reta, evite zigue-zage Utilize sempre roupas refletivas, claras e sinalizações piscantes antes de amanhecer Ao fazer retornos, reduza a velocidade de forma gradativas. Olhe para ver se tem outras pessoas no caminho e então faça o retorno Permaneça sempre na faixa da direita, junto ao bordo da via, e deixa espaço para os demais usuários

Orientações para corredores e pedestres: