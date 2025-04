Páscoa Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Paixão de Cristo no Morro da Cruz e celebração com relíquia da primeira missa no Brasil: veja agenda da Sexta-Feira Santa na Capital

Procissões e missas marcam o final de semana de devoção em Porto Alegre, com cerimônias também no sábado (19) e no domingo (20)

