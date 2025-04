Painel no South Summit revela como empresas podem crescer investindo em mídia de forma inovadora

Um painel realizado no final da tarde desta quinta-feira (10) em um dos palcos do South Summit, em Porto Alegre, detalhou como uma forma inovadora de investimento em mídia pode impulsionar o crescimento de empresas — desde que a estratégia siga regras, como o momento adequado para ser colocada em prática.

O evento reuniu, no espaço Demo Stage, o head de Operações da RBS Ventures, Eduardo Seib, e o CEO da Warren Investimentos, Tito Capitani Gusmão, sob a mediação da comunicadora da RBS Giane Guerra. A conversa esmiuçou as vantagens de uma estratégia chamada media for equity, termo em inglês que pode ser traduzido como "mídia por participação acionária". O conceito envolve a oferta de ações por parte de empresas que desejam expandir a divulgação de suas marcas em troca de espaços em canais de comunicação.