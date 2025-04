Obra do Dmae causará bloqueio no trânsito na Avenida Icaraí, em Porto Alegre

Cruzamento da Avenida Icaraí com a Rua Coronel Claudino terá bloqueio no sentido bairro-Centro nesta quarta-feira.

Uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) irá causar alterações no trânsito na Avenida Icaraí, na zona sul de Porto Alegre, a partir das 9h desta quarta-feira (16). Segundo a Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC), haverá bloqueio da via entre os cruzamentos com as ruas Tamandaré e Coronel Claudino, no sentido bairro-Centro.