Obra do Dmae abre buraco na Avenida Protásio Alves e bloqueia duas faixas 

Uma obra do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) causa bloqueio do trânsito na Avenida Protásio Alves , no bairro Petrópolis, em Porto Alegre.

O trecho tem lentidão pontual no início da manhã desta terça-feira. A EPTC está no local. As equipes estão aumentando o tempo de passagem dos veículos que trafegam pela Protásio Alves em relação ao da sinaleira. Com isso, quem está na Ijuí espera um pouco mais do que o de costume.