Neblina afeta pousos e decolagens no Aeroporto Internacional Salgado Filho nesta sexta-feira

Uma forte neblina causou transtornos para quem precisou pousar ou partir do Aeroporto Internacional Salgado Filho , em Porto Alegre, na manhã desta sexta-feira (25). O serviço no local começou a ser normalizado a partir das 7h30min.

O mesmo aconteceu com as decolagens. Todos os voos que deveriam sair entre as 4h40min e as 5h tiveram os horários ajustados. Há relatos de passageiros que estavam aguardando desde as 5h dentro das aeronaves para que o voo decolasse.