South Summit 2025: dia a dia, um resumo do que foi destaque no maior evento de inovação do sul do Brasil

Quarta edição do South Summit Brazil chegou ao fim nesta sexta-feira no Cais Mauá. Mais de 23 mil pessoas passaram pelo evento nos três dias. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Após três dias de intensa movimentação nos pavilhões do Cais Mauá, a quarta edição do South Summit Brazil foi encerrada com tom de resiliência, superação e união de esforços para potencializar inovação, sustentabilidade e desenvolvimento.

Números da edição de 2025

23 mil pessoas

62 países

900 investidores presentes

140 fundos de investimento

US$ 215 bilhões em valor total de fundos sob gestão

Mais de 3 mil startups

800 palestrantes

As 5 startups do South Summit 2025

Atacama Biomaterials, do Chile, recebeu o prêmio Global Winner. Anderson Aires / Agência RBS

O South Summit Brazil anunciou, na tarde desta sexta-feira (11), as cinco vencedoras da competição de startups, edição 2025. Confira:

Global Winner

Atacama Biomaterials (Chile)

A startup usa robótica e inteligência artificial para criar e desenvolver biomassa sustentável como alternativa a plásticos convencionais. A empresa busca aprimorar e acelerar soluções ecológicas para embalagens e outros itens usados pelas empresas nas cadeias de produção.

Mais Disruptiva

Nanogrow Biotech (Uruguai)

A empresa oferece tratamentos biológicos baseados em anticorpos mais avançados. Com tecnologia mais efetiva, esse procedimento permite tratamentos mais seguros e eficazes para uma série de doenças, abrindo um leque maior para a indústria farmacêutica.

Mais Sustentável

Umgrauemeio (Brasil)

A startup brasileira Umgrauemeio oferece plataforma baseada em dados e inteligência artificial para detectar e minimizar danos causados por incêndios florestais e em plantações. A empresa realiza isso por meio do uso de sensores, IA e imagens de satélite, o que permite monitoramento de grandes áreas em tempo real.

Melhor time

Altave (Brasil)

A startup usa sensores, dados e tecnologia voltada para monitoramento de áreas, com solução que pode ser aplicada em diversos segmentos, como segurança pública, defesa e monitoramento ambiental.

Mais Escalável

Jusfy Serviços de Internet LTDA (Brasil)

Voltada ao meio jurídico, a plataforma da Jusfy oferece a integração de diversas ferramentas, como buscadores jurídicos, ferramentas para prospecção de clientes e serviços de consultoria. Com o uso de inteligência e dados, esse mecanismo simplifica o trabalho de advogados e escritórios, garantido estratégias e decisões mais assertivas.

Insights do dia 3

Futuro da TV no Brasil

Painel reuniu o CEO do Grupo RBS, Claudio Toigo Filho (C), e o diretor-presidente do Grupo Globo, Paulo Marinho (D), com mediação do comunicador da RBS Luciano Potter. Jefferson Botega / Agencia RBS

Uma plateia lotada vislumbrou durante um dos painéis mais disputados do South Summit, em Porto Alegre, como será a televisão do futuro. Chamada de TV 3.0, a nova etapa das transmissões marcará uma revolução na forma como o espectador consome programas com base em mais interatividade, personalização de conteúdo e qualidade de som e imagem.

O hábito de consumir TV será semelhante ao do consumo por aplicativos. Uma final de Gauchão, por exemplo, pode levar experiências diferentes para um colorado ou para um gremista, como enquetes dirigidas. CLAUDIO TOIGO FILHO CEO do Grupo RBS

Paulo Marinho, diretor-presidente do Grupo Globo, aproveitou o exemplo da transmissão de futebol para detalhar outros recursos previstos:

Além da melhor qualidade do sinal, poderemos ter uma locução diferenciada (para cada torcida), ou o espectador poderá optar por ouvir mais a narração, ou aumentar o som do estádio. Poderá ainda optar por ver o replay de um gol por diferentes ângulos. A experiência será muito mais personalizada. PAULO MARINHO diretor-presidente do Grupo Globo

Os executivos afirmam, ainda, que será viável encaminhar a compra de um produto que aparece na tela, votar em tempo real enquanto assiste a um reality show ou enviar comentários a respeito de um determinado programa, entre inúmeras outras inovações. A publicidade poderá levar em conta o perfil específico de quem está assistindo para disponibilizar ofertas mais apropriadas.

Outra frente de trabalho é a incorporação da inteligência artificial a esse novo universo digital, o que possibilitaria melhorias como a sugestão de programas com base nas preferências demonstradas pelo espectador.

Women Who Exit

"Exit", em geral, é a fase da startup mais esperada por quem aposta em uma empresa, já que a pessoa recebe o retorno pelo seu investimento. Guilherme Gonçalves / Agência RBS

O painel "Women Who Exit" trouxe exemplos de mulheres que criaram, desenvolveram e depois venderam suas startups para grandes empresas. O chamado "Exit" " é o momento em que o sócio investidor ou fundador da startup vende sua participação do negócio. Em geral, essa é a fase mais esperada por quem aposta em uma empresa, já que a pessoa recebe o retorno pelo seu investimento.

Samilla Dornellas, CEO da Canguru, uma healthtech (startup com serviços ligados à saúde), trouxe sua experiência com o negócio atual, que ajuda mulheres antes, durante e depois da gestação, e também como foi uma "Exit" com a Far.me, startup que cataloga medicamentos conforme suas datas e horários.

No primeiro ano, fazíamos caixas na mão mesmo, batendo de porta em porta. Quando saímos de Belo Horizonte e fomos para São Paulo, o negócio cresceu de forma acelerada, porque nos aliamos às instituições de saúde e à toda rede que estava envolta. Nosso investidor nos descobriu desta forma. SAMILLA DORNELLAS CEO da Canguru

A empresária e economista Ingrid Barth falou sobre a criação de startup Linker, um banco digital para pequenas e médias empresas. Com mais de 20 anos de experiência no mercado financeiro, Ingrid foi co-fundadora e COO da empresa, até vendê-la para a plataforma SaaS de gestão Omie por R$ 120 milhões em novembro de 2021, enquanto estava na contagem regressiva para a chegada de Maya, sua primeira filha.

A ideia não era vender. Era ficar maduro. Passar pela Série A, Série B, Série C. Talvez por um IPO (entrar na Bolsa de Valores). Na pandemia foi muito complicado gerenciar times remotos. Fomos para 2021 extremamente desgastados, mas foi quando começamos a receber muitas propostas de compra. Aproveitamos a oportunidade para fazer um bom "exit". Foi como vender o primeiro filho. INGRID BARTH Empresária e economista criadora da startup Linker

Colunistas de Zero Hora no South Summit

Gisele Loeblein

Gigante do setor chegará na próxima safra a mais de 800 mil hectares cultivados no país. SLC Agrícola / Divulgação

Se o conceito de inteligência artificial pode parecer abstrato para muitos, a aplicação tem a forma de realidade na produção agropecuária brasileira. São exemplos como o da gaúcha SLC Agrícola, uma gigante do setor, que chegará na próxima safra a mais de 800 mil hectares cultivados no país. A marca tem na rotina o uso do recurso e tratou do tema em dois paineis do South Summit.

Estamos usando uma das subcategorias da IA, que é a visão computacional, quando tu ensina uma câmera a identificar alguma coisa no campo. Estamos usando imagens de satélite e (capturadas por) drones. Um drone fotografa a lavoura, e a inteligência artificial identifica ervas daninhas, por exemplo. FREDERICO LOGEMANN Gerente de Inovação e Gestão da Estratégia da SLC Agrícola.

Marta Sfredo

Luiza Trajano (à direita) é presidente do conselho de administração do Magalu e líder do Mulheres do Brasil. Instagram / Reprodução

Luiza Trajano, uma das empresárias mais influentes do Brasil, pode deixar uma plateia animada ou indignada, mas jamais indiferente. Sua participação no South Summit Brazil 2025 não foi diferente. A presidente do conselho de administração do Magazine Luiza/Magalu e líder do Mulheres do Brasil distribuiu amáveis "pitos", alcançando até a organização do evento.

Nessa mesma palestra, nem a organização do evento saiu incólume. Como as apresentações dos painelistas são geralmente feitas em inglês, a pessoa que a chamou Luiza teve dificuldade em pronunciar o sobrenome. No final, a empresária fez sua também habitual defesa da cultura nacional – a entidade que fundou se chama Mulheres do Brasil – e deu seu recadinho:

Somos daqui, temos de valorizar o que é daqui. Sempre falo do South Summit fora daqui, às vezes as pessoas comentam que têm dificuldades de entender. Vamos privilegiar apresentadores que falem a nossa língua. LUIZA TRAJANO Presidente do conselho de administração do Magazine Luiza/Magalu e líder do Mulheres do Brasil

Giane Guerra

Thiago Correa / Agência RBS

Rodrigo Lopes

Chefe da Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Rafael Leal. Vitor Netto / Agência RBS

Responsável por internacionalizar a imagem de inovação brasileira no Exterior, o programa Diplomacia da Inovação é realizado desde 2017 pelo governo federal. Encarregado pela inciativa, o chefe da Divisão de Ciência, Tecnologia e Inovação do Ministério das Relações Exteriores (MRE), Rafael Leal, esteve no South Summit Brazil e conversou com a coluna.

Como o Brasil se encontra nesse cenário global e o que falta para o país estar entre os grandes players de inovação?

Rafael Leal – Temos um ecossistema maduro o suficiente para ser um líder regional na América Latina. Não temos abundância de capital, como em outros ecossistemas, mas tem ocorrido um amadurecimento. Tive uma startup em Florianópolis de 2000 a 2002. Se o ecossistema fosse o que é hoje, talvez eu não fosse diplomata, porque está muito mais maduro e sofisticado para quem quer empreender. Temos uma jornada de amadurecimento que é muito boa comparado com vários países do Sul Global, mas que, claro, ainda está em desenvolvimento. Estamos mais ou menos numa faixa intermediária no geral, e muito avançados em algumas áreas. Somos muito bom em fintechs e agritechs.

Rafael Martins

O colunista de Zero Hora Rafael Martins conversou com Gabriel Souza, vice-governador do RS. Zero Hora / Reprodução

No South Summit, conversei com Gabriel Souza, vice-governador do Estado, sobre como o poder público pode ser um verdadeiro motor de desenvolvimento tecnológico e empreendedorismo. Falamos sobre parcerias, políticas públicas e o desafio de levar inovação para todas as regiões.

Summit Talks

Durante os três dias de evento, o time de GZH colocou no ar o Summit Talks, programa que destacou as discussões de corredores do South Summit. No último episódio, a sócia-fundadora e diretora do Instituto Cidades Responsivas, Luciana Fonseca, aborda quais medidas podem ser tomadas para tornar cidades mais sustentáveis e como prepará-las para o futuro e para eventuais eventos climáticos.

O segundo dia do South Summit Brazil movimentou mais uma vez o Cais Mauá. Com o tempo contribuindo, centenas de visitantes em busca de conhecimento, inovação e networking evidenciaram o sucesso da 4ª edição do evento.

Insights do dia 2

É possível lucrar sendo sustentável?

Público acompanhou discussão sobre educação e promoção da sustentabilidade. Mateus Bruxel / Agencia RBS

As estratégias e caminhos para promover desenvolvimento sustentável nas mais diversas cadeias da sociedade foram o foco de um dos debates no segundo dia de South Summit Brazil 2025. Uma das principais dúvidas dos empresários é como conciliar boas práticas sustentáveis e sociais com processo de redução de custos e aumento de receitas.

Como que a gente gera receita para as empresas? Uma organização tem diversas oportunidades de redução de custos e de emissões a partir da própria operação. A gente identifica quais são essas lacunas e oportunidades e passamos a desenvolver projetos que possam vir a, pelo menos, neutralizar as emissões das atividades da empresa ou até mesmo a gerar créditos, sejam eles de carbono ou de plástico, por exemplo. JULIANA ROLLA DE LEO Fundadora e CEO da OMA Ativos Ambientais

Outro ponto citado com destaque no painel How Companies Are Turning Sustainability into Profit (Como as empresas estão transformando a sustentabilidade em lucro, em tradução livre) foi a importância de aliar práticas sustentáveis ao ensino.

Chegar nas comunidades, chegar nas populações e levar para a educação — seja do ensino fundamental, médio ou até o ensino superior —, um complemento que o público da escola ainda não tem: de trabalhar a importância da bioeconomia, das cadeias, da circularidade. Isso é fundamental. ALEXANDRE MUTRAN CEO da Junior Achievement Brasil

Além de todo esse processo, que inclui promover a sustentabilidade desde a base, com fomento no ensino, e na mentalidade das empresas e da sociedade, é preciso fazer esse desenvolvimento chegar ao consumidor final.

O CEO da Prospera, Marcelo Freitas, destacou um projeto da empresa que promove uma moeda verde digital, composta por energia e carbono. Freitas também destacou a importância de unir esforços para o avanço efetivo na sustentabilidade.

No final do dia, quando a gente fala que US$ 1 trilhão é o número necessário para resolver o problema da mudança climática, basta que 1% de todas as receitas que todas as empresas geram no mundo se transforme em loyalty verde, que recompensam e geram benefícios para nós e para o planeta, para a gente conseguir resolver o problema climático global. MARCELO FREITAS CEO da Prospera

Media for equity

Mediação foi da comunicadora Giane Guerra. Duda Fortes / Agencia RBS

Como investir em mídia pode impulsionar o crescimento de empresas? A estratégia pode estar por traz da chamada media for equity, termo em inglês que pode ser traduzido como "mídia por participação acionária". O conceito envolve a oferta de ações por parte de empresas que desejam expandir a divulgação de suas marcas em troca de espaços em canais de comunicação.

Esse tipo de acordo foi firmado entre a RBS Ventures e a Warren. Para Tito Gusmão, CEO da Warren Investimentos, a parceria inovadora traz diferentes vantagens.

Em segmentos como o de serviços, em que a pessoa não compra por impulso, mas por confiança, construir marca via mídia tradicional é fundamental. TITO GUSMÃO CEO da Warren Investimentos

Gusmão participou de um bate-papo junto com head de Operações da RBS Ventures, Eduardo Seib, sob a mediação da comunicadora da RBS Giane Guerra. A conversa esmiuçou a media for equity.

Você tem um grupo de mídia ajudando a tomar a melhor decisão, analisar quais os principais desafios, criar uma estratégia conjunta e acompanhar a execução. (...) Procuramos empresas que façam algo diferente e que terão uma vantagem competitiva para construir marca ou abrir mercado. EDUARDO SEIB Head de Operações da RBS Ventures

Ideias, conexões e vitrine: o que diz quem vem no South Summit

Luiz Nepomuceno, diretor da empresa Becomex, de Porto Alegre, que atua na área de consultoria tributária e aduaneira, enxerga no ambiente de inovação do South Summit o poder de aprimorar o serviço que oferece aos seus clientes.

Uma das coisas que eu tenho visto como carro-chefe aqui é a inteligência artificial, que é algo que nós utilizamos muito no processo para poder atender os nossos clientes. Então é um tema que está muito em voga e é importante pegar diversas visões para construir aquilo que é preciso. LUIZ NEPOMUCENO Diretor da empresa Becomex

Analista de sistemas Nicolas Santos no South Summit. Anderson Aires / Agencia RBS

O analista de sistemas Nicolas Santos, 25 anos, visita o evento pela segunda vez, com o objetivo de analisar como seria o debate sobre resiliência climática após a inundação de 2024. Ele afirma que achou interessante como os temas sustentabilidade, prevenção e métodos para evitar novas tragédias estão em destaque nesta edição. Também citou a discussão sobre inteligência artificial.

É muito legal vir aqui e poder escutar lideranças de empresas muito grandes, ver a visão delas de como vai impactar a inteligência artificial no futuro do trabalho, que é um tópico tão em alta. NICOLAS SANTOS Analista de Sistemas

O estudante de Sistemas de Informação Pedro Ernesto Segabinazzi Viganico, 20 anos, veio atualizar os principais ramos que estão em alta no mercado e entrega informações preciosas para quem está tentando engatar uma jornada de sucesso no âmbito do empreendedorismo.

Antes mesmo do South Summit, já tinha tentado implementar algumas coisas na faculdade, como startups. Já tentei desenvolver ideias e acho que o South Summit está contribuindo bastante para essa questão, mostrando os negócios que a gente pode estar colocando em pauta, que tipo de coisa podemos fazer para engrenar uma nova empresa, por exemplo. PEDRO ERNESTO SEGABINAZZI VIGANICO Estudante de Ciências da Computação

Startup competition

As cinco startups vencedoras sairão das 10 finalistas, definidas na tarde desta quinta-feira. Anderson Aires / Agencia RBS

O segundo dia do South Summit teve a definição das 10 finalistas da competição de startups. Ao fim do dia. todas elas participaram de um pitch final. As cinco vencedoras serão conhecidas na sexta-feira.

O Top 10 é formado pelas duas vencedoras de cada uma das cinco grandes categorias da batalha: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Metade das finalistas é composta por startups brasileiras (veja abaixo a lista). Duas delas são gaúchas: a TerraMares, de Rio Grande, e a Jusfy, de Santa Maria.

Todas as finalistas estão aqui.

Prioridade para desenvolver

Soluções e iniciativas que possam ser aplicadas para fazer frente a demandas do Estado foram tema central do painel "Desafios estratégicos para o futuro do Rio Grande do Sul".

Os três painelistas concentraram o debate em torno de três temas principais: desenvolvimento econômico, educação e produtividade no campo, principalmente através da irrigação.

Empresário Jorge Gerdau Johannpeter (com microfone) participou do debate. Duda Fortes / Agencia RBS

JORGE GERDAU JOHANNPETER Empresário Se não tiver capacidade para definir um propósito claro, é impossível ter sucesso.

Participaram do debate:

Jorge Gerdau Johannpeter , empresário

, empresário Aod Cunha , economista

, economista Antônio da Luz, o economista-chefe da Federação da Agricultura do Rio Grande do Sul (Farsul)

Conversas Cruzadas debate inovação e prevenção de desastres climáticos

O Conversas Cruzadas desta quinta-feira (10), sob o comando do apresentador Léo Saballa Jr., discutiu sobre inovação e tecnologia como aliados na prevenção dos desastres climáticos. Os convidados foram:

Douglas Leipelt , cofundador e CEO da TideSat Global, startup que desenvolve tecnologia para monitoramento do nível da água por um sensor remoto, com aferição do nível da água a distância

, cofundador e CEO da TideSat Global, startup que desenvolve tecnologia para monitoramento do nível da água por um sensor remoto, com aferição do nível da água a distância Fernando Fan , hidrólogo e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS

, hidrólogo e professor do Instituto de Pesquisas Hidráulicas (IPH) da UFRGS Rodrigo Corradi , diretor do ICLEI Brasil e secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul

, diretor do ICLEI Brasil e secretário executivo adjunto do ICLEI América do Sul Elias Neto, cofundador e CEO da ESG Now, startup de soluções voltadas ao ESG e responsável pelo inventário de emissões de gases de efeito estufa do South Summit Brazil

Colunistas de Zero Hora no South Summit

Marta Sfredo

Jaana Goeggel participa do South Summit em Porto Alegre. Marta Sfredo / Agencia RBS

Um dos focos do South Summit Brazil 2025 é a promoção do empreendedorismo feminino. A suíça Jaana Goeggel, fundadora da Sororitê Angel Network, rede de mulheres investidoras no Brasil em parceria com Erica Fridman, está em Porto Alegre.

Na conversa com a coluna, Jaana, que está há 17 anos no Brasil, disse que está aberta a receber projetos de gaúchas e de todas as mulheres que enfrentam obstáculos para fazer seus projetos decolarem. A empresa lançou neste ano um fundo de investimento para financiar startups e pode ser acessada aqui.

Quem fala que não tem mulheres para investir está mentindo. (...) Decisões ainda estão muito concentradas em homens brancos de meia-idade. Principalmente quando falamos sobre investimento em startups early stage (estágio inicial), em que não há dados, para tomar uma decisão é preciso ter ter empatia com o problema. JAANA GOEGGEL Fundadora da Sororitê Angel Network

Juliana Bublitz

Bruno Boris é o fundador da Smart Composer VR, startup por trás da nova tecnologia. Duda Fortes / Agencia RBS

O protótipo de um mapa interativo 4D, que usa realidade virtual para te levar para dentro de pontos turísticos de Porto Alegre, chama atenção de visitantes no South Summit Brazil.

Criada pela startup porto-alegrense Smart Composer VR, a novidade funciona como um tour virtual 360°. Lembra o Google Earth, mas vai muito além disso. A startup é uma das 27 selecionadas pelo programa AceleraX Poa Inovadora, iniciativa do Sebrae-RS em parceria com o gabinete de inovação da prefeitura de Porto Alegre.

A parte do teatro, que é a mais desenvolvida no momento, será entregue ao São Pedro, para que as pessoas possam visitar enquanto ele estiver fechado. BRUNO BORIS Fundador da Smart Composer VR

Rosane de Oliveira

Summit Talks

No segundo Summit Talks, programa especial produzido por Zero Hora e apresentado do Cais Mauá, recebeu Luciana Bazanella, sócia e co-fundadora da White Rabbit e co-autora do livro Reimaginação Radical: 5 lentes para vislumbrar os futuros que desejamos viver.

Na sexta-feira, o programa será transmitido a partir das 10 horas no Youtube de GZH.

HackaTchê Business

Projeto campeão do HackaTchê Business propõe site e aplicativo que têm como objetivo evitar a evasão escolar. Duda Fortes / Agencia RBS

O projeto +Presença, criado por alunos da Escola Estadual de Educação Básica Padre Antônio Sepp, de São Miguel das Missões, foi o grande vencedor da edição deste ano do HackaTchê Business. Em segundo lugar, ficaram alunos da Escola Estadual Apeles, de Porto Alegre, e em terceiro, uma equipe do Colégio Tiradentes, de Caxias do Sul.

O +Presença, desenvolvido pelos vencedores, é um projeto de site e aplicativo que tem como objetivo evitar a evasão escolar. A proposta apresenta uma trilha das atividades dos alunos na escola, permitindo maior acompanhamento, integração e proximidade de pais, responsáveis, professores e gestores escolares.

Como prêmio, os três jovens de 15 anos que formam a equipe vencedora ganharão uma viagem para Madri, na Espanha, onde o grupo representará o Estado no South Summit Espanha, entre os dias 4 e 6 de junho.

Novo programa de apoio a negócios com foco na reconstrução do RS após a enchente é lançado no South Summit

Uma parceria entre a Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado (SICT-RS), a Coalizão pelo Impacto, o fundo filantrópico Regenera RS e o Banrisul gerou um novo programa de apoio e financiamento a negócios que têm como foco a reconstrução do Rio Grande do Sul após a enchente de maio passado. O anúncio do programa, chamado Impacta RS, ocorreu na quarta-feira (9), durante o primeiro dia do South Summit Brazil 2025.

O programa vai disponibilizar linhas de inovação da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep), que é vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia e voltada ao financiamento da ciência e tecnologia no país.

Como foi o primeiro dia

Insights do dia 1

"Transformamos a atenção na moeda corrente das redes sociais, e isso deu completamente errado"

Orkut Buyukkokten, fundador do Orkut, durante painel "The Rise and Fall of Social Networks". Duda Fortes / Agencia RBS

Uma das atividades mais aguardadas do South Summit Brazil era a palestra do turco Orkut Büyükkökten, conhecido por ter fundado a rede social Orkut. Para uma plateia lotada, ministrou a palestra intitulada "Ascensão e Queda das Redes Sociais". Durante sua exposição, o turco traçou um panorama da evolução destas plataformas até se transformarem no que chamou de mídias sociais.

As redes sociais não são mais o que deveriam ser. Agora, montamos versões perfeitas de nós mesmos para exibir aos outros, mas quanto mais escolhemos a ilusão da perfeição, mais nos afastamos do que realmente importa, que são as coisas simples, imperfeitas e belas, mas reais, de nossas vidas, que realmente nos conectam. ORKUT BÜYÜKKÖKTEN Fundador do Orkut

Por isso, para Orkut Büyükkökten, os atuais aplicativos de redes sociais acarretam a erosão do conceito de conexão. Segundo ele, transformamos a atenção na moeda corrente das redes sociais, e isso deu completamente errado. "A conexão foi substituída pelo espetáculo."

Ainda conforme Orkut, há espaço para que novas redes sociais surjam, resgatando esse princípio de conexão real entre os usuários.

"O Brasil vai ter um destaque muito grande", aposta líder do Whatsapp sobre avanços da IA

Entre os grandes eventos deste primeiro dia, esteve a palestra com Guilherme Horn, líder do Whatsapp na América Latina, Índia e Indonésia. Ele subiu ao palco do South Summit Brazil para dividir sua história no ambiente empreendedor.

Hoje, falar dos fracassos é muito legal. Mas quando acontecem, é muito doloroso. Extrair aprendizado na hora é difícil, mas anos depois é valioso. GUILHERME HORN Líder do Whatsapp na América Latina, Índia e Indonésia.

Papo com Guilherme Horn, no palco The Next Big Thing, foi conduzido pela investidora em tecnologia e cofundadora da gestora de investimentos Innova Capital Verônica Serra. Duda Fortes / Agencia RBS

Depois de 20 anos vivendo de seus próprios negócios e de passagens por outras empresas, veio o convite da Meta, dona de gigantes como Facebook e Whatsapp. O alcance das plataformas, diz, inaugurou uma democratização do acesso aos negócios online.

Enquanto os benefícios são infinitos, os desafios das transações digitais têm peso igualmente importante. Segundo Horn, o WhatsApp é um produto que consegue transcender barreiras geográficas e sociais, o que revolucionou o comportamento das pessoas. O app, diz Horn, gera confiança porque traz proximidade e rapidez de contato.

Startup competition

50 startups são finalistas, distribuídas em cinco categorias: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech

distribuídas em cinco categorias: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech Pitch para uma banca de jurados e para uma plateia na arena The Next Big Thing. Após o fim dessa etapa, existe um pitch final com uma nova seleção entre as mais destacadas

para uma banca de jurados e para uma plateia na arena The Next Big Thing. Após o fim dessa etapa, existe um com uma nova seleção entre as mais destacadas As 5 ganhadoras serão conhecidas no fim do evento, nas categorias: Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global

Sustainability & Climate Tech

Os negócios foram distribuídos nos grupos: Enterprise, Digital & Tech Solutions, Health, Industry 5.0 e Sustainability & Climate Tech. Mateus Bruxel / Agencia RBS

Na categoria Sustainability & Climate Tech (Sustentabilidade e Tecnologia Climática), empresas destacaram ferramentas que vão desde purificação e reutilização de água e uso de inteligência artificial para detectar incêndios até soluções para controle inteligente do nível das águas e uso da saúde das plantas para produção mais eficiente.

Exemplo que vem do Chile

Com instrumentos baseados em tecnologia para purificação e reutilização de água, a Ainwater destacou soluções para tratamento de efluentes industriais e domésticos. Marcos Pérez, CTO da Ainwater, afirma que a empresa aproveita o poder dos dados, usando inteligência artificial e aprendizado de máquina, para construir uma gestão eficiente do tratamento de resíduos. Com isso, o serviço vai reduzir os custos com energia e produtos químicos e o tempo de operação e engenharia.

Implementamos um processo de três etapas para aplicar essa tecnologia de água nas estações de tratamento de resíduos. A primeira parte é o sistema de integração de dados de diagnóstico. A segunda é a configuração da IA e do aprendizado de máquina para atender aos requisitos da planta. E a parte final é a operação das estações. Temos uma solução única que implementa tratamentos biológicos e modelos de linguagem para melhorar as operações. MARCOS PÉREZ CTO da Ainwater

Experiência gaúcha

A startup gaúcha TideSat apresentou uma solução baseada em um sensor capaz de medir os níveis da água a distância. O serviço conta com um equipamento que fica protegido da água, evitando que seja arrastado ou danificado, como aconteceu no Estado no ano passado.

Isso é possível porque utilizamos reflexão de sinal GPS na água para medi-la, mantendo o sensor longe da água e permitindo operação mesmo durante eventos extremos. Nossa solução completa começa com o envio do sensor ao usuário. VITOR HUGO ALMEIDA JUNIOR Cofundador e COO da TideSat

IA para detectar incêndio

A startup brasileira Umgrauemeio destacou sua plataforma baseada em dados e inteligência artificial para detectar e minimizar danos causados por incêndios florestais e em plantações. Como resultado: redução de 80% no tempo de resposta em incêndios em florestas e 90% de redução de perdas em reservas naturais.

Do México, tecnologia e inovação na agricultura

Já a Microendo apresentou solução que visa aumentar o cuidado com a saúde das plantas para maximizar a produção agrícola, com foco em mais sustentabilidade e consumo consciente. Baseado na interação entre plantas e microrganismos, esse processo é possível.

Estamos preparados para restaurar as microalgas das plantas, reduzir a fertilização química em 70% e aumentar a produtividade em 30%. CRISTÓBAL FONSECA CEO da Microendo

Também participaram:

BioUs (Brasil), especializada em transformar resíduos do agronegócio em biopolímeros

(Brasil), especializada em transformar resíduos do agronegócio em biopolímeros Pewman Innovation (Chile), que destaca soluções para recursos hídricos

(Chile), que destaca soluções para recursos hídricos Atacama Biomaterials (Chile), focada em materiais renováveis,

(Chile), focada em materiais renováveis, Bioeutectis (EUA) , que desenvolve solventes verdes com base em tecnologia

, que desenvolve solventes verdes com base em tecnologia Ravelware Technology (Indonésia), que produz soluções tecnológicas para monitoramento ambiental

(Indonésia), que produz soluções tecnológicas para monitoramento ambiental Sede Matriz (Argentina), que desenvolve projetos de arquitetura sustentável, integrando tecnologias verdes e design inovador para criar espaços ecoeficientes

Industry 5.0

Duda Fortes / Agencia RBS

O uso da inteligência artificial (IA) para aumentar produtividade, efetividade e automação de empresas dominou a competição de startups focada na indústria 5.0 — fase em que a união entre máquinas, sistemas e humanos são aprimoradas e consolidadas.

Inspiração no cinema

Uma das startups presentes nessa categoria é a Noleak Defence (Brasil), que atua com foco em tecnologia para detecção e prevenção de invasões e outras irregularidades dentro das dependências de empresas.

Inspirados pelo filme Minority Report, criamos nosso próprio algoritmo. Nossa IA é proprietária, e desenvolvemos ela com a capacidade de aprender sozinha o comportamento de imagem das câmeras de vigilância, em qualquer câmera. NICOLAU RAMALHO Cofundador e CCO da Noleak Defence

Processos industriais

A startup brasileira Embeddo destacou o uso de dados, internet das coisas e IA na busca por melhor desempenho nas cadeias de produção. Com a união desses três processos, a ferramenta da empresa garante mais efetividade e controle na produção.

É importante entender uma coisa: nós não apenas fornecemos tecnologia avançada para controlar processos críticos, mas também trabalhamos junto com os clientes para construir o futuro. No setor automotivo, nossa solução já possui diferentes aplicações, como em operação e manufatura. BIANCA REIS Representante da Embeddo

Também participaram:

Pix Force (Brasil)

Stepps Tecnologia LTDA (Brasil)

MA.IA Solutions (Brasil)

TERRAMARES (Brasil)

Enline (Portugal)

Preto no Branco (Brasil)

SST (Brasil)

Altave (Brasil)

Health e Enterprise

Neste primeiro dia de South Summit também teve competição de startup na área de saúde e Enterprise.

Na quinta, ocorre a batalha no segmento Digital & Tech Solutions e o pitch final com 10 startups que avançam para a fase final.

As cinco ganhadoras devem ser conhecidas no fim do evento, nas categorias de Melhor Equipe, Mais Escalável, Mais Disruptiva, Mais Sustentável e Winner Global.

O Grupo RBS renova a parceria com o South Summit Brazil, como strategic media partner.

Gaúcha no South Summit

Nos três dias de evento no Cais, a Rádio Gaúcha estará com programação ao vivo do local. Neste primeiro dia, o Atualidade foi apresentado diretamente do South Summit. Os entrevistados foram:

José Renato Hopf , presidente do South Summit Brazil

, presidente do South Summit Brazil Maria Benjumea , fundadora e presidente do South Summit

, fundadora e presidente do South Summit Eduardo Lorea , diretor South Summit na América Latina

, diretor South Summit na América Latina Lisiane Lemos , secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade

, secretária Extraordinária de Inclusão Digital e Apoio às Políticas de Equidade Renata Altenfelder, diretora de Marketing da Lojas Renner

Juliana Bublitz

O barco é exclusivo para convidados e participantes VIPs. Juliana Bublitz / Agência RBS

Tem jeito melhor de receber visitantes vindos de fora do que com comida e bebida locais, de alta qualidade? No South Summit Brazil a ideia ganhou a forma de um barco: o Viva o RS Boat.

Aberto a convidados e a participantes do evento, o navio atracado no Cais Mauá oferece queijos dos Pampas, vinhos e espumantes gaúchos e gastronomia de primeira, assinada por dois expoentes da nova geração de chefs do RS, Rodrigo Bellora e Ricardo Dornelles. Leia, clicando aqui.

Rodrigo Lopes

South Summit movimenta a capital gaúcha até sexta-feira. Mateus Bruxel / Agencia RBS

O presidente do South Summit Brasil, José Renato Hopf, foi muito feliz ao dizer que a primeira edição em Porto Alegre, em 2022, foi um reencontro, depois da tragédia da pandemia.

Pois agora também é um momento de reencontro dos porto-alegrenses com os próprios porto-alegrenses, com os brasileiros e com o mundo. Porque o mundo está na Capital. A coluna completa leia aqui.

Summit Talks

Os temas do South Summit Brazil discutidos em um debate repleto de conhecimento. Esse é o Summit Talks, programa especial produzido pelo time de Zero Hora e apresentado direto do evento no Cais Mauá.

Na estreia, Alexandre Del Rey, professor da Fundação Instituto de Administração e pesquisador nos campos de Inovação e Inteligência Competitiva, avalia o papel da inteligência artificial na sociedade e como a IA se conecta no desenvolvimento de inovação e de pessoas.

O Grupo RBS marca presença na quarta edição do evento como Strategic Media Partner.

