Municipários de Porto Alegre voltam a protestar por aumento salarial; ruas do Centro são bloqueadas 

Pelo segundo dia seguido, servidores municipais de Porto Alegre trancaram ruas do Centro Histórico em protesto por reposição salarial. Uma manifestação ocorre na manhã desta quarta-feira (2) em frente ao Centro Administrativo Municipal.

Desde as 10h os manifestantes bloqueiam a Rua João Manoel e a Avenida Siqueira Campos. A Brigada Militar chegou a negociar uma liberação parcial da via, mas a interdição permaneceu até o deslocamento do grupo.

Segundo o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa), a manifestação tinha previsão de durar até o início da tarde, quando iriam se deslocar para a realização de uma assembleia geral da categoria.

Por volta das 15h, os servidores saíram em caminhada, ingressando na Siqueira Campos, Júlio de Castilhos e continuando pela Rua da Conceição em direção à Barros Cassal.

O que os municipários pedem

A categoria pede uma reposição salarial de 33,4%, alegando que não há defasagem nos reajustes calculados pela inflação. Uma greve ocorre desde terça-feira (1º).

A prefeitura diz que estes índices não correspondem à atual gestão e que foram efetuados aumentos no salário e vale-alimentação. O Executivo orientou as secretarias a cortar o ponto de quem aderir à paralisação. Uma negociação entre as duas partes está em andamento.

Veja nota da prefeitura

"A prefeitura reitera a disposição para dar continuidade às negociações com o Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa). Nas últimas semanas, o governo esteve em quatro reuniões - a última delas realizada na manhã de terça-feira (01) - com representantes da diretoria do sindicato, e reafirmou o compromisso com o diálogo, a transparência e em buscar soluções com responsabilidade para as demandas apresentadas dentro da realidade de um município impactado por muitas dificuldades orçamentárias, decorrentes da enchente de maio de 2024.

A administração municipal também ressalta que os índices da defasagem inflacionária apresentados pelo sindicato não correspondem ao período da atual gestão. Entre 2022 e 2023, o Executivo concedeu um reajuste salarial de 15,85% e aumentou em 35% o vale alimentação. Em 2021, durante a pandemia, a concessão de reajustes foi impossibilitada pela Lei Federal 173/2020. Em 2024, a prefeitura repôs em 4,62% o vale alimentação.

Além disso, a prefeitura propôs recentemente um complemento remuneratório para os servidores que recebem até um salário mínimo básico, com pagamento retroativo a janeiro de 2024. O projeto de lei que viabiliza essa medida já está em tramitação na Câmara Municipal.