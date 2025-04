Municipários de Porto Alegre bloqueiam avenida em protesto que marca nono dia de greve

Servidores do Sindicato dos Municipários de Porto Alegre (Simpa) bloquearam a Avenida Mauá enquanto realizavam protesto na manhã desta quarta-feira (9) na Capital.

A manifestação começou na Rua Siqueira Campos, no Centro Histórico, em frente à antiga sede da prefeitura. Os manifestantes seguiram para a Rua dos Andradas e depois foram até a Avenida Mauá.

No local, eles acabaram bloqueando por cerca de cinco minutos a avenida, que dá acesso ao South Summit , por volta das 10h desta quarta. A Cavalaria e o Batalhão de Choque da Brigada Militar interviram para liberar a via.

Eles decidiram manter a greve após uma reunião realizada na terça-feira (8) com a prefeitura de Porto Alegre, em que não houve acordo. O município apresentou uma proposta de reposição salarial de 4,83%, com parcelamento que pode ser estendido até 2026, e um reajuste imediato no vale-alimentação de 4,83%.