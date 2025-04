Histórias inspiradoras Notícia Notícia A notícia, ou reportagem, é o relato imparcial baseado em fatos observados ou verificados diretamente por um jornalista.

Mulheres que criaram startups e depois venderam para grandes empresas contam suas trajetórias no South Summit

Painel "Women Who Exit" ocorreu no palco Growth Stage, no Cais Mauá no último dia do evento