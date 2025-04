Morre a empresária Sara Suslik Tornaim, aos 97 anos

Sara era proprietária da Rainha Modas, loja de vestuários situada no bairro Azenha. Fernando Tornaim / Arquivo Pessoal

A empresária porto-alegrense Sara Suslik Tornaim faleceu nesta terça-feira (22), aos 97 anos. Ela foi casada com Moyses Tornaim, falecido em 2005, com quem teve três filhos: Sandra, Mauro e Perla.

Como empresária, atuou por 50 anos ao lado do marido no setor varejista. A parceria do casal deu origem à tradicional Rainha Modas, popular loja de vestuários no bairro Azenha, na capital gaúcha.

Sara conciliava a atuação como empresária aos cuidados com a família. Além dos três filhos, ela também deixa os netos Daniel, Gabriel, Fernando e Renata, seis bisnetos, e Cleusa, que esteve ao seu lado cuidando-a por quase quatro décadas.

Apesar de ter nascido e se estabelecido como empresária em Porto Alegre, Sara viveu boa parte da infância em Uruguaiana, na Fronteira Oeste. Foi a sexta de oito filhos de Samuel e Rosa Suslik.

Em meio a tantas atividades importantes que exerceu, como as inúmeras entidades judaicas que apoiou no Rio Grande do Sul, seu bem mais importante era a família. Sara sempre demonstrava o orgulho que tinha do marido, dos filhos e dos netos. Uma das formas de demonstrar seu carinho e orgulho era o marcante hábito de colecionar notícias e fotos que fizessem referência aos familiares.

À frente do seu tempo

A família define Sara como "uma mulher à frente do seu tempo e vaidosa". A empresária, como pede seu ramo de atuação, estava sempre atualizada sobre todas as novidades.

Nos momentos de lazer, gostava de viajar. Um de seus destinos favoritos era Jurerê, badalada praia de Florianópolis, em Santa Catarina.

Sara era uma companhia agradável, que cativava as pessoas ao seu redor. Para a família, tinha uma energia invejável, sempre demonstrando disposição, seja para trabalhar ou para aproveitar qualquer momento de lazer.

Paixão colorada

Torcedora fanática do Inter, das arquibancadas do estádio Beira-Rio apoiou e acompanhou as conquistas mais importantes do clube do coração. E quando a saúde a impossibilitou de ir ao Gigante, sempre acompanhou os jogos pela televisão.