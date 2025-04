Missa, procissão e festejos reúnem mais de 20 mil devotos de São Jorge em Porto Alegre

Uma multidão de fiéis participa neste domingo (27) das atividades da tradicional Festa de São Jorge, em Porto Alegre. Na 72ª edição da celebração, houve missa e procissão pelas ruas do bairro Partenon.

De acordo com a Secretaria Municipal da Cultura, que ajuda na realização do evento, mais de 20 mil pessoas participam da celebração, que se estenderá até a noite. Com o tema "Peregrinos da Esperança", a festa começou com uma missa às 9h na Paróquia São Jorge, na avenida Bento Gonçalves, ministrada pelo bispo Dom Darley Kummer.

Depois, às 10h20min, começou a procissão pelas ruas do bairro Partenon com a figura do “santo guerreiro” sendo carregada por devotos. O itinerário passou pelas avenidas Salvador França e Ipiranga, em uma faixa segregada da via do sentido Centro-bairro, na Rua Guilherme Alves e por fim de volta à Avenida Bento Gonçalves, até chegar à paróquia junto ao viaduto.

Devota de São Jorge desde criança, Cristiane Costa Rodrigues, 50 anos, comparece todos os anos na tradicional procissão. Ela veio da zona sul da Capital para agradecer por um pedido feito ao santo:

— Depois de tanto procurar, meu marido conseguiu novamente um emprego em uma empresa onde ele já trabalhou no passado e que foi muito boa para ele. Eu estava cuidando das contas de casa sozinha — diz Cristiane.

Regina Rosa, 70 anos, e Dejalmir de Araújo, 81, também fizeram a caminhada para agradecer a um pedido feito ao santo.

— Meu filho está hospitalizado há semanas e amanhã vai ganhar alta. Acredito que foi coisa dele — disse Dejalmir, apontando para a Paróquia de São Jorge.

Às 12h, começaram os festejos populares no pátio da Igreja São Jorge. Já às 20h, será realizada a missa de encerramento.

Trânsito

Desde o início da manhã deste domingo há bloqueio total na Avenida Bento Gonçalves, no sentido bairro-Centro, em frente à Paróquia São Jorge, e no acesso lateral da Rua Salvador França sob o Viaduto São Jorge (no sentido Norte-Sul). Agentes da Empresa Pública de Transporte e Circulação (EPTC) auxiliam motoristas e pedestres.

Também há desvio das linhas de ônibus que transitam pela Bento Gonçalves no sentido bairro-Centro quando não houver a possibilidade de os ônibus passarem na frente da igreja. Neste caso, o desvio ocorrerá neste caminho: Bento Gonçalves – Salvador França – Ipiranga – Barão do Amazonas – Bento Gonçalves, seguindo o caminho normal da linha.

No sentido Centro-bairro, se necessário, os ônibus circulam na própria Avenida Bento Gonçalves fora do corredor, com as paradas espelhadas às existentes no corredor.

Serviço:

Programação da 72ª Festa de São Jorge

27 de abril