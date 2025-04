Minha Casa, Minha Vida doará casas a pessoas em situação de rua; Porto Alegre é uma das cidades priorizadas

A expectativa é de que cerca de mil unidades habitacionais sejam destinadas a este público nesta primeiro leva. Inicialmente, essa vertente do MCMV vai priorizar 38 municípios, abrangendo, além de todas as capitais, cidades com mais de mil pessoas cadastradas como “sem moradia” no CadÚnico. Porto Alegre é a única cidade gaúcha na lista. (veja relação completa abaixo)

Portaria

— As casas serão doadas a partir do MCMV com orçamento da União. Terá também acompanhamento e trabalho prévio com as famílias, de forma a inseri-las no mercado de trabalho; de colocar as crianças na escola — disse o ministro.