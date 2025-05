Maioria das 14 comportas de Porto Alegre aguarda substituição, concretagem ou melhorias; veja a situação de cada uma

Comporta 13, com sacos de areia, próxima à ponte velha do Guaíba. Jonathan Heckler / Agencia RBS

Pontos de passagem no Muro da Mauá e na Avenida Castelo Branco, as comportas de Porto Alegre ainda aguardam, em sua maioria, obras e serviços que as tornem seguras contra novas enchentes.

Das 14 antigas comportas da Capital, três já foram concretadas desde a enchente de maio de 2024. As demais ainda esperam intervenções pontuais ou estruturais para que as águas não voltem a invadir a cidade.

Veja, nas galerias de fotos abaixo, a situação em cada comporta de Porto Alegre.

Comportas a serem substituídas

A situação mais grave é percebida nas comportas 12 e 14 — que ficam sob o dique da Avenida Castelo Branco, na zona norte de Porto Alegre. Arrancadas pela enchente de 2024, um ano depois, elas seguem escancaradas, sem possibilidade de serem fechadas em caso de nova cheia.

A comporta 11, na mesma região, até existe. Contudo, como verificado pela Zero Hora, está danificada, sem trilhos aparentes e com lixo, mato e concreto obstruindo o sistema de fechamento.

Conforme o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), "a concorrência pública que prevê a substituição das comportas 11, 12 e 14 chegou ao fim com contrato assinado de R$ 8,2 milhões. O resultado será publicado no Diário Oficial nos próximos dias". Ainda conforme o Dmae, em caso de risco, esses pontos serão fechados com bags — grandes sacos de areia e cimento, já utilizados na enchente de 2024.

Comportas que serão concretadas

Para reduzir os riscos em novas enchentes, o Dmae está concretando antigos vãos onde existiam comportas. Na prática, o portão é retirado e, no lugar, é erguido um muro de concreto armado, dando continuidade ao Muro da Mauá ou ao dique da Castelo Branco.

A concretagem já foi feita nas comportas 3, 5 e 7, localizadas no traçado do Muro da Mauá. Essas são as três estruturas totalmente resolvidas desde a enchente de 2024.

Outras quatro comportas terão o mesmo destino, mas as obras ainda não começaram. Tratam-se dos equipamentos 8, 9, 10 e 13, distribuídos sob a Avenida Castelo Branco.

Segundo o Dmae, "o contrato com a empresa vencedora da licitação, que teve valor final de R$ 3,1 milhões, já foi assinado e será publicado no Diário Oficial de Porto Alegre nos próximos dias". O Dmae também destaca que o fechamento definitivo das sete passagens vai reduzir "de 150 para 45 metros a amplitude total das aberturas".

Comportas que aguardam melhorias

O Dmae também considera que precisa melhorar a vedação das comportas 1 e 2, localizadas no Cais Embarcadero, e 4 e 6, localizadas no Cais Mauá. Todas estão integradas ao Muro da Mauá e, segundo o Dmae, funcionaram bem durante a enchente de 2024.

"Os portões 1, 2, 4 e 6 não apresentaram problemas na última cheia do Guaíba e receberão melhorias de vedação e mobilidade. As intervenções também serão objeto de licitação", disse o Dmae, em nota.

Durante a blitz nos equipamentos, Zero Hora registrou, em imagens, 13 das 14 comportas da cidade. Apenas a de número 8, localizada dentro da estrutura ferroviária da Trensurb, não foi acessada pela reportagem. A comporta está totalmente fechada, conforme o Dmae.

Veja a situação de cada comporta:

Muro da Mauá, no Cais Embarcadero (Usina do Gasômetro): aguarda melhorias na vedação Muro da Mauá, no Cais Embarcadero: aguarda melhorias na vedação Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá x Padre Tomé): resolvida com concretagem após a enchente de 2024 Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá x Sepúlveda): aguarda melhorias na vedação Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá): resolvida com concretagem após a enchente de 2024 Muro da Mauá, no Cais Mauá (Catamarã): aguarda melhorias na vedação Muro da Mauá, no Cais Mauá (Avenida Mauá): resolvida com concretagem após a enchente de 2024 Dique da Avenida Castelo Branco: aguarda concretagem para fechamento definitivo Dique da Avenida Castelo Branco: aguarda concretagem para fechamento definitivo (Dique da Avenida Castelo Branco). Dique da Avenida Castelo Branco: aguarda concretagem para fechamento definitivo Dique da Avenida Castelo Branco (Avenida São Pedro): aguarda substituição de comporta. Tem portão, mas está danificado Dique da Avenida Castelo Branco (Avenida Cairú): aguarda substituição de comporta. Está sem portões Dique da Avenida Castelo Branco: aguarda concretagem para fechamento definitivo Dique da Avenida Castelo Branco (Voluntários da Pátria): aguarda substituição de comporta. Está sem portões