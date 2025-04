Laudos de casas atingidas pela enchente devem ser solicitados até 30 de abril

O documento é requisito para participar de programas do governo que custeia nova residência para vítimas da enchente. Jefferson Botega / Agencia RBS

A prefeitura de Porto Alegre informou nesta quarta-feira (9) que as famílias que tiveram suas casas atingidas pela enchente de maio de 2024 têm até 30 de abril para solicitar o laudo técnico de análise estrutural das residências.

O documento é requisito para que moradores de imóveis danificados e localizados em áreas de risco possam ser beneficiados com novas moradias, financiadas pelo governo federal, por meio do programa Compra Assistida. A ajuda custeia em até R$ 200 mil o valor da residência escolhida pelo morador que atende a critérios do programa.

A solicitação deve ser feita presencialmente no setor de Protocolo, no térreo da sede do Departamento Municipal de Habitação (Demhab), localizado na Avenida Princesa Isabel, 1115. O atendimento ocorre por ordem de chegada, das 9h às 17h.

Laudos

O trabalho técnico tem como objetivo identificar a existência de vícios estruturais e outros fatores que comprometam a habitabilidade dos imóveis situados nas regiões afetadas pela enchente. Também serão coletadas informações básicas para identificar os residentes e seus familiares.

Até o momento, 5.612 laudos já foram enviados ao governo federal para avaliação e possível inclusão dos beneficiários no programa Compra Assistida. Desses, 3.332 famílias já estão habilitadas a receber um novo imóvel por meio da iniciativa, conforme informou a prefeitura.

O que é o Compra Assistida

O Compra Assistida é uma linha de atendimento do programa Minha Casa Minha Vida (MCMV), voltada a famílias que tiveram suas casas danificadas ou destruídas por desastres climáticos. A ação prevê a compra, pela Caixa Econômica Federal, de imóveis de até R$ 200 mil para pessoas enquadradas nas faixas 1 e 2 do programa habitacional, que foram afetadas pelas enchentes de maio.

Critério

A família atingida precisa ter renda que atenda aos critérios do programa das faixas um e dois:

Renda de até R$ 2,8 mil e R$ 4,7 mil mensais , respectivamente.

, respectivamente. É necessário ser indicado pelo município no sistema da Defesa Civil nacional.

Até o início deste mês, o Ministério das Cidades recebeu das prefeituras gaúchas 13.954 mil nomes de famílias impactadas pela enchente; 5.813 delas estão habilitadas ao MCMV Reconstrução.

Etapas do Compra Assistida

Emissão de laudos das casas em áreas atingidas pela enchente Análise da condição das casas Análise da situação das famílias e avaliação dos critérios do programa Aprovação e escolha dos imóveis por parte das famílias Compra do imóvel Envio de documentação e registro do imóvel feito em cartório Assinatura do contrato e entrega de chaves

As tarefas de cada órgão público

Prefeitura : cadastrar um CPF de cada casa destruída pela enchente e fazer o laudo comprovando que a casa foi destruída pela enchente (etapa 1)

: cadastrar um CPF de cada casa destruída pela enchente e fazer o laudo comprovando que a casa foi destruída pela enchente (etapa 1) Governo federal : verificar os cadastros e passar os nomes para a Caixa (etapas 2 e 3)

: verificar os cadastros e passar os nomes para a Caixa (etapas 2 e 3) Caixa: publicar os nomes dos habilitados e atendê-los para que escolham a casa em que querem morar (etapas 4, 5 e 7)

Alternativas ao Compra Assistida

Caso as famílias não consigam obter uma moradia no Compra Assistida, elas poderão ser contempladas pela estratégia de médio prazo do MCMV Reconstrução, que é a construção de novos empreendimentos do programa no Estado.

Estão disponíveis para contratação:

11,5 mil unidades habitacionais em áreas urbanas (MCMV-FAR); destas, 1.275 unidades já foram autorizadas a contratar em Canoas e Porto Alegre.

unidades habitacionais em áreas urbanas (MCMV-FAR); destas, a contratar em Canoas e Porto Alegre. 2 mil unidades habitacionais em áreas rurais (MCMV-Rural)

Do total, 1.332 unidades habitacionais em áreas urbanas de 36 municípios gaúchos com menor número de casas destruídas (MCMV- FNHIS) já estão contratadas.

Segundo o Ministério das Cidades, há ainda um financiamento subsidiado, com recursos do FGTS:

Para famílias com renda familiar mensal de até R$ 8 mil (faixa três).

(faixa três). Taxas subsidiadas do FGTS

Abatimento de até R$ 55 mil , conforme a localidade e a renda da família

, conforme a localidade e a renda da família Concessão de subsídio adicional no valor de R$ 40 mil.

O investimento previsto para viabilizar essas entregas é de R$ 3,48 bilhões.