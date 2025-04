Justiça mantém suspensa retirada de famílias e demolição de casas no Sarandi, em Porto Alegre

Cerca de 25 famílias ainda permanecem no local.

A Justiça gaúcha negou um novo recurso da prefeitura de Porto Alegre e manteve suspensas a retirada de famílias e a demolição de imóveis junto do dique do bairro Sarandi , na Zona Norte.

Em decisão desta quinta-feira (3), o desembargador Nelson Antonio Monteiro Pacheco, da 3ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do RS (TJ-RS), citou eventual risco aos moradores, que residem em uma área de alta densidade populacional e com residências, muitas vezes, "coladas umas às outras".